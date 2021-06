Data vocale: comment les acteurs européens peuvent-ils s’affranchir des GAFAM et BATX?

Les assistants vocaux sur enceintes connectées ou sur d’autres canaux vocaux comme le téléphone reposent sur des moteurs de reconnaissance de la parole entraînés sur de très grands jeux de données récoltées auprès des utilisateurs lors de leurs interactions et auxquels seules quelques grandes entreprises ont accès, rappelle l’association Le Voice Lab.

« La création d’applications vocales, et en particulier d’assistants vocaux, demande la mise en œuvre, parfois complexe, de nombreuses briques techniques (ASR, NLU, NLP, TTS, applicatifs,… ). Des grands acteurs industriels américains (GAFAM) et chinois (BATX) proposent des systèmes qui simplifient la création de telles applications en utilisant des systèmes favorisant leur propre stratégie industrielle. Toute entreprise qui développe et déploie des applications sur ces systèmes crée donc de la valeur au profit d’opérateurs qui sont ou seront leurs concurrents, voire leurs prédateurs», développe Le Voice Lab dans son manifeste.

Pour s’affranchir des solutions des géants américains et chinois et réduire l’avance que ces derniers ont prise, plusieurs entreprises françaises du secteur, Aday, Batvoice, Kwalys, Linagora et Voxist, se sont alliées en 2019 pour créer l’association Le Voice Lab. Elles ont depuis été rejointes par des acteurs institutionnels comme Sorbonne Université, le laboratoire Ligérien de Linguistique ou encore l’Inria. L’objectif du Voice Lab est, notamment, de créer une place de marché de données vocales et de services entre les acteurs français dans un premier temps puis au niveau européen. Pour accélérer dans ce sens, l’association vient d’ailleurs de lever 4,7 millions d’euros auprès de la BPI.

Tous les détails dans l’émission avec Karel Bourgois, président du Voice Lab et fondateur de Voxist, un service de messagerie vocale intelligente.