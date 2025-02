De Versailles à Fort Alamo : Histovery lève 4M€ pour imposer la French Touch dans la médiation culturelle augmentée

Histovery, spécialiste des expériences immersives en réalité augmentée pour le patrimoine et la culture, annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros auprès de MI3 et de Bpifrance, via son fonds Tech and Touch. L’entreprise, fondée en 2014 par Bruno de Sa Moreira et Edouard Lussan, entend accélérer son expansion internationale, notamment aux États-Unis, où ses solutions de visite augmentée gagnent du terrain.

Déjà implantée sur une vingtaine de sites majeurs en Europe et aux États-Unis, Histovery transforme l’expérience muséale en remplaçant les parcours traditionnels par des reconstitutions immersives en 3D accessibles via des tablettes interactives (HistoPads). Le Château de Chambord, le Palais des Papes, le Fort Alamo, ainsi que plusieurs musées américains, figurent parmi ses partenaires. En parallèle, l’entreprise développe des expositions itinérantes en réalité augmentée, comme Notre-Dame de Paris : l’Exposition Augmentée, qui a déjà attiré plus de 750 000 visiteurs dans 19 villes à travers le monde.

L’ambition est claire : positionner Histovery comme un leader mondial de la médiation culturelle immersive. À travers ses technologies propriétaires intégrant Unity et Unreal Engine, l’entreprise développe des expériences interactives de haute fidélité, validées par des comités scientifiques spécialisés rassemblant historiens, conservateurs et experts. En facilitant l’accès au patrimoine grâce à une traduction multilingue et des adaptations pour les publics en situation de handicap, Histovery contribue à la transmission culturelle et élargit l’audience des sites patrimoniaux.

Avec cette levée de fonds, Histovery prévoit d’intensifier son déploiement aux États-Unis, notamment à travers la création d’une équipe locale et le lancement, en 2026, d’une Exposition Augmentée dédiée à la Révolution Américaine, à l’occasion du 250ᵉ anniversaire de la Déclaration d’indépendance. Déjà présente au National Building Museum (Washington DC), à la Cathédrale Saint John the Divine (New York), et au National Museum of the US Air Force (Dayton), l’entreprise vise une implantation durable sur ce marché stratégique.

Le tour de table, bouclé avec MI3 et Bpifrance, permet à Histovery de porter à 4 millions d’euros le montant levé sur cette opération.