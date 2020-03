[Decode Day Retail] Données et insights clients : Facteurs de succès pour l’industrie Retail

Une récente étude menée par CMO Survey révèle que les marques prévoient d’augmenter de 61% leurs dépenses en analyses marketing sur les 3 prochaines années. Certaines études démontrent également un ROI de plus de 900% sur les dépenses en analyses marketing. Les arguments en faveur d’une stratégie data-driven deviennent donc de plus en plus clairs et, bien que les analyses traditionnelles soient très utiles pour collecter la majorité des informations – pour exploiter la véritable valeur de vos données, vous devez les transformer en insights activables. Dans cette session nous vous expliquons pourquoi l’analyse, à elle seule, ne suffit pas à générer des informations fiables et exploitables, et comment l’industrie Retail peut mettre en place une stratégie cross-canal efficace grâce à une approche insight-driven et une technologie de marketing intelligent.

Dans ce webinar, vous apprendrez à :

Réduire le recours aux discounts

Augmenter l’acquisition de nouveaux clients

Diminuer les abandons de panier et la perte de clients

Générer davantage de revenu à partir de votre base client existante

Améliorer l’expérience cross-canal pour vos clients

Ce webinar sera présenté par :

