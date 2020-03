[Decode Day Retail] 5 sites e-commerce qui ont boosté leurs conversions grâce aux vidéos de leurs consommateurs

Sur un marché e-commerce de plus en plus saturé, l’un des principaux facteurs de succès est l’humanisation de l’expérience d’achat. Pour construire une relation de confiance avec les internautes, certains sites marchands s’appuient sur la source d’information la plus crédible et la plus indépendante qu’ils connaissent : leurs propres consommateurs. Fini les contenus marketing aseptisés, désormais ce sont les consommateurs eux-mêmes qui partagent leur expérience en vidéo directement depuis les fiches produits de leurs sites. Ce webinar s’adresse aux directions marketing, e-commerce et digital à la recherche de nouveaux leviers pour humaniser l’expérience utilisateur sur leurs sites marchands et booster leurs ventes en ligne.

Durant ce webinar nous verrons : :

Comment des retailers comme ManoMano, Decathlon, The Kase, Feelunique, encore Besson Chaussures humanisent leurs sites e-commerce grâce aux vidéos de leurs clients

Quelles solutions concrètes existent pour récupérer, optimiser et diffuser efficacement des vidéos créés directement par les consommateurs sur vos sites marchands

Quel est l’impact des vidéos de consommateurs sur le taux de conversion et les ventes

Ce webinar sera présenté par :

Online Form – [Decode Day Retail] 31 mars

Découvrez les deux autres webinars de notre Decode Day Retail :

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au recrutement idoine sur FrenchWeb. Et afin de vous proposer des webinars. Les destinataires des données sont les sociétés intervenantes de Decode Day Retail: Teester, MAPP, Laurence Faguer, ainsi que l’éditeur de FrenchWeb: Decode Media SAS au capital de 75 192 euros, 55 rue de Bretagne 75003 Paris. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en vous adressant à l’émetteur de l’atelier, et Decode Media SAS. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »