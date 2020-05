[Decode Day RH] Management et formation: les clés d’une combinaison efficace

Les bons managers attirent les candidats, stimulent la performance, l’engagement et la rétention de leurs équipes, etc… Ils jouent ainsi un rôle clé dans la maximisation de la contribution des collaborateurs au sein de l’organisation. En tant que manager, pour accroître l’engagement et la productivité de ses collaborateurs, il est devenu nécessaire d’être un acteur de leur apprentissage. En effet, l’apprentissage ne peut être du seul ressort des ressources humaines (RH), du responsable formation ou L&D, puisque ces derniers n’ont effectivement pas la proximité, ni la connaissance fine de l’équipe ou de l’individu pour être à même d’offrir des expériences pédagogiques sur mesure, adaptées aux évolutions des modes de travail (obsolescence des hard skills de plus en plus rapide, montée en puissance des soft skills,…), ou encore d’identifier le type de programme de formation qui aura le plus d’impact sur leur performance. Le manager est donc le pivot central, qui sait prendre en compte la diversité des talents de son équipe, les aspirations ou compétences individuelles & collectives pour les mettre à la lumière des challenges opérationnels de son entreprise. Il sera également à même de mesurer l’impact des formations sur la performance de son équipe et en fonction des objectifs attendus. Il permet ainsi aux RH de traduire ces besoins en actions concrètes, en les aidant à sourcer & en mettre en œuvre les bonnes approches/processus de formation, les bons outils, les bons contenus… Les RH sont donc responsables de mettre en œuvre une culture de la formation effective & durable au sein de l’organisation pour accompagner le manager dans son rôle de catalyseur. Vous découvrirez durant ce webinar : Le manager comme catalyseur de la formation

Les RH doivent accompagner le manager dans son rôle de coach pour mettre en œuvre une stratégie de formation pérenne, agile & pertinente

Les entreprises performantes sont celles qui auront su instaurer une réelle culture de la formation en interne

Les RH ne pourront répondre aux stratégies d’entreprise/enjeux actuels que par des formations efficaces & ciblées

