DEE Tech un SPAC Tech de 150 millions d’euros fondé par des entrepreneurs français

Avec DEE Tech, Marc Menasé, Michaël Benabou et Charles-Hubert de Chaudenay, MACSF Epargne Retraite et IDI lancent le 1er SPAC (Special Purpose Acquisition Company) consacré à la Tech. Un SPAC est une société cotée en bourse qui a pour objectif de faire l’acquisition d’une ou plusieurs sociétés. Ce type de véhicule d’investissement est né dans les années 90 de l’initiative de David Nussbaum, Roger et Robert Gladstone et qui connait des cycles de résurgence, notamment en 2003 puis en 2014 avec une forte accélérations de projets. 2020 aura été une année particulièrement faste avec plus de 248 sociétés qui ont levé 83,3 milliards de dollars.

DEE Tech sera cotée sur le compartiment professionnel du marché réglementé d’Euronext Paris avec une augmentation de capital de 150 millions d’euros, pouvant être portée à 195 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. La phase de souscription se déroule du 17 juin au 23 juin 2021, et est réservée aux investisseurs qualifiés avec des souscriptions d’un million d’euros au minimum. Les fondateurs s’engagent pour leur part à investir 40 millions d’euros dans le projet et détiendront 41,3% du capital et des droits de vote de la société. Les résultats de l’introduction en bourse seront annoncés le 25 juin.

Quel est le projet d’investissement de DEE Tech?

Un Build Up de sociétés technologiques européennes et israéliennes à forte croissance, avec un positionnement privilégié pour les

solutions à la digitalisation et/ou à l’e-commerce. Elles seront accompagnées par les fondateurs de DEE Tech et d’une équipe de managers pour les aider à accélérer leurs croissances.

La direction générale de DEE Tech sera assurée par Marc Menasé. Le conseil d’administration, présidé par Michael Benabou sera composé de MACSF Epargne Retraite (représentée par Roger Caniard) et IDI (représentée par Julien Bentz) aux côtés de Fanny Picard (fondatrice d’Alter Equity), Nathalie Balla (co-Présidente de La Redoute) et Inès de Dinechin (ancienne CEO d’Aviva Investors France), membres indépendants. Charles-Hubert de Chaudenay sera censeur au sein du conseil d’administration.