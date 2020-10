DeepTech: Nextflow Software lève 3 millions d’euros auprès de Go Capital

Nextflow Software, spécialiste de la simulation numérique des fluides, lève 3 millions d’euros auprès de Ouest Ventures III et de Litto Invest, tout deux gérés par Go Capital, qui ont investi 2 millions. Cette opération a été réalisée avec la participation de Bpifrance et de CIC Ouest qui ont ajouté 1 million d’euros.

Lancé en 2015 par Erwan Jacquin, ingénieur Centralien de Nantes et fondateur de la startup spécialisée dans la simulation numérique HydrOcean, Nextflow Software développe des outils de simulation numérique des fluides. Grâce à de nouvelles méthodes de «Computational Fluid Dynamics» (CFD), les logiciels de la startup permettent aux industriels de faire des simulations qui étaient jusqu’alors impossibles. Par exemple, pour le secteur automobile, une simulation 3D de lubrification de boîte de vitesse et de pneu sur route mouillée est possible, et permet ainsi d’optimiser le temps de travail des ingénieurs. Nextflow travaille avec des industriels français renommés, à l’instar de Renault, Michelin, Dassault Aviation, Airbus ou encore EDF.

«Grâce à ses logiciels, Nextflow révolutionne le domaine de la simulation numérique appliquée à la dynamique des fluides. Nous apportons sur le marché des méthodes innovantes qui repoussent les limites de la simulation numérique et la rendent accessibles à la plupart des concepteurs de produits, systèmes et équipements industriels», commente Vincent Perrier, CEO de Nextflow Software.

Après l’Asie, conquérir l’Europe et l’Amérique du Nord

La startup française, incubée au Centrale Nantes-Audencia-Ensa et Centrale Nantes avec qui elle collabore, a développé son offre à l’international, notamment au Japon et en Corée du Sud où elle a obtenu un contrat de licence avec le groupe LG en septembre 2020. Dans le cadre de cette levée de fonds, Nextflow ambitionne de conquérir de nouveaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, tout en poursuivant son développement en Asie.

«Nextflow développe depuis plusieurs années une technologie innovante qui est arrivée à maturité industrielle et rencontre des premiers succès. Go Capital est dans son rôle en accompagnant les entreprises de la Deeptech dans leur croissance à l’international», ajoute Jérôme Guéret, Directeur Général de Go Capital. «Nous sommes fiers de soutenir l’excellente équipe de Nextflow dans cette nouvelle étape de son développement».

Nextflow, qui regroupe une vingtaine de collaborateurs ingénieurs et docteurs, dont des experts des méthodes CFD sans maillage, poursuit également l’ambition d’accélérer la commercialisation de ses logiciels de simulation numérique.

Nextflow Software : les données clés

Fondateur : Erwan Jacquin

Création : 2015

Siège social : Nantes

Secteur : DeepTech, industrie

Financement : 3 millions d’euros auprès de Ouest Ventures III et de Litto Invest, tout deux gérés par Go Capital, qui ont investi 2 millions, avec la participation de Bpifrance et de CIC Ouest qui ont ajouté 1 million d’euros.