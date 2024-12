La startup BSPORT lève 30 millions d’euros pour digitaliser les salles de sport

Fondée en 2019, la startup française Bsport s’impose comme un acteur clé dans la digitalisation des salles de sport et du secteur du bien-être. À travers sa plateforme SaaS tout-en-un, elle propose des solutions adaptées aux nouvelles habitudes des consommateurs et aux besoins opérationnels des TPE et PME. Son objectif : simplifier la gestion, maximiser l’efficacité et accompagner la transformation digitale des structures dédiées au fitness.

Une offre en phase avec les évolutions du marché

Le modèle économique des salles de sport a été profondément transformé par l’essor du « pay-as-you-go » et la demande croissante pour des cours à distance. Bsport a intégré ces évolutions dès ses débuts, en lançant une plateforme permettant la gestion des inscriptions, des paiements, du planning, et de la fidélisation des clients. La solution inclut également des outils de streaming pour les cours en ligne et les vidéos à la demande, répondant ainsi à une demande de flexibilité accrue.

La startup se distingue également par ses fonctionnalités marketing basées sur l’intelligence artificielle, qui permettent une personnalisation avancée des communications clients. Cette innovation s’ajoute à la possibilité pour les salles de sport de développer leur propre application en marque blanche, renforçant leur autonomie et leur image de marque.

Des innovations produits et marketing qui permettent aux salles de dévelppper des revenus additionnels

Bsport ne s’arrête pas à la gestion des salles. La startup prévoit d’ajouter des fonctionnalités de pricing dynamique et d’affiliation, ouvrant la voie à de nouveaux services tels que la vente d’équipements sportifs ou l’organisation d’activités culturelles complémentaires. Avec ces nouveautés, elle ambitionne de devenir un acteur global de la chaîne de valeur du wellness.

Une nouvelle levée de fonds pour accélérer l’expansion

Bsport vient de finaliser une levée de fonds en série B de 30 millions d’euros. Ce tour a été mené par BASE10 et OCTOPUS VENTURES, avec la participation de SEED4SOFT et d’autres investisseurs historiques. Une partie des fonds sera utilisée pour renforcer ses équipes commerciales au Royaume-Uni, qui représente déjà 20 % de son portefeuille client, et pour poursuivre son expansion en Asie et aux États-Unis. L’autre partie servira à recomposer le capital avec la sortie de premiers investisseurs.

Bsport avait précédemment levé 4 millions d’euros en série A auprès de SEVENTURE PARTNERS en 2023, ainsi que 800 000 euros en amorçage, soutenue notamment par CHRISTOPHE CHAUSSON et des business angels.