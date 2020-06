[DIRECT] Numa: un nouveau CEO pour un nouveau projet

Dans cette période complexe, nous vous proposons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre les perspectives qui s’offrent à nous, ainsi que les solutions opérables qui répondent aux problèmes concrets que nous rencontrons au cours de cette crise qui s’annonce longue et probablement à répétition.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à contacter: Richard@Decode.media

La 5G devrait être lancée fin 2020 en France

Enchères fin septembre, lancement commercial dès décembre, conformément au calendrier initial: après la parenthèse du confinement, la 5G est de nouveau sur les rails alors que les incertitudes demeurent autour du rôle de Huawei et des recours en justice. Les enchères pour attribuer les 11 blocs de fréquence encore disponibles auront lieu du 20 au 30 septembre 2020

La Commission Européenne porte des accusations antitrust contre Amazon

La Commission européenne prévoit de porter des accusations selon lesquelles Amazon aurait abusé de sa domination dans le commerce électronique pour repousser des concurrents plus petits. Avec près de deux ans de préparation, l’affaire est l’une des tentatives les plus agressives pour saper le pouvoir du géant du e-commerce. La Commission européenne accuse Amazon d’étouffer la concurrence en utilisant injustement les données collectées auprès de marchands tiers pour booster ses propres offres de produits.

Twitter dévoile les campagnes de propagande liées à la Russie et à la Chine

Twitter a supprimé des dizaines de milliers de comptes engagés dans les campagnes de propagande liées à la Russie, la Chine et la Turquie. La société a révélé qu’elle avait supprimé 32 242 comptes pour avoir violé sa politique contre la manipulation de son service. Twitter a décrit les comptes comme des «opérations d’information liées à l’État». Les 23 750 comptes liés à la Chine ont tweeté des messages qui soutenaient le gouvernement et diffusaient des récits « trompeurs » sur la dynamique politique de Hong Kong, selon Twitter. Twitter a également divulgué 1152 comptes liés à la Russie qui faisaient partie d’un réseau faisant la promotion du parti pro-Kremlin Russie unie et attaquant des dissidents. Facebook et Twitter se battent pour identifier et supprimer régulièrement les comptes reflétant une campagne de propagande, depuis l’élection présidentielle américaine de 2016,

Trois Interviews : Numa, The Shift Project, Jean-Luc Raymond

Nous échangerons tout d’abord avec Romain Cochet, le nouveau CEO de NUMA pour faire un point sur son entreprise et sur ses nouveaux projets.

Nous continuons avec Xavier Verne, membre du think-tank The Shift Project, qui oeuvre pour une économie décarbonée, pour aborder la pollution numérique et son évolution due au confinement.

Enfin nous retrouvons notre rubrique « Accélérer avec le numérique » avec Jean-Luc Raymond.