E-commerce en 2021 : Où en sont les professionnels ?

L’e-commerce a gagné le coeur des Français depuis le début de la pandémie avec une adoption massive par toutes les générations.

A l’occasion de la 10e édition de l’évènement professionnel One to One Retail E-commerce Monaco, qui s’est déroulé du 26 au 28 octobre, France Num, programme national pour la transformation numérique des TPE et PME, fait le point avec FrenchWeb sur les tendances e-commerce en France aussi bien en termes de nouvelles habitudes de consommation que d’attentes clients qui se dessinent.

Une attention particulière est aussi portée aux évolutions en cours sur la logistique et la livraison; deux aspects e-commerce essentiels avec des changements notables depuis mars 2020.

Avec un plateau d’invités en mode webradio :

Sonia Mamin Pousset (directrice de l’évènement) pour des propos sur l’expérience client, les solutions de paiement et les success stories du e-commerce hexagonal;

Johan Benoualid de la scale-up Akeneo basée à Nantes : l’importance de gestion des informations sur les produits (autrement nommé « le product information management ») dans le cycle de prospection et d’achat;

Laurent Cayet de IMX France pour les tendances sur le thème de la livraison internationale dont les spécificités du « dernier kilomètre » et l’export;

Edouard Nattée de la pépite française FoxIntelligence, entreprise qui mesure la performance de marques et plateformes e-commerce à partir de données anonymisées. Il présente 3 tendances majeures du commerce : le rôle des achats de seconde main, le développement fulgurant des dark stores dans les grandes villes et les nouvelles approches de places de marché.

Dans un second temps, Inès Rekiec de la solution de marketing de contenu YouLoveWords expose la nécessité -plus que jamais- avec des conseils à la clé, pour les marques de communiquer, de prospecter et de fidéliser avec des médias, images et photos, audio et vidéo.