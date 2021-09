Expérience client: Skeepers rachète la startup Advalo pour compléter son offre

86% des Français ont le sentiment que les marques leur envoient trop d’informations qui ne les intéressent pas, selon un sondage de l’institut français OpinionWay. De leurs côtés, les marques qui proposent une expérience personnalisée enregistrent une hausse de 6% à 10% de leurs revenus, selon une étude de Boston Consulting Group. Face à ce constat, la startup bretonne Advalo a déployé une solution de marketing individualisé capable d’identifier les clients à fort potentiel de valeur, pour permettre aux marques de gagner en efficacité dans leurs ciblages et recommandations produits.

Une solution qui a séduit le groupe marseillais Skeepers (ex-Net Reviews), qui annonce aujourd’hui le rachat de la startup. Cette opération de croissance externe intervient cinq mois après l’acquisition de la startup toulousaine MyFeelBack, qui permet de transformer les «feedbacks» des clients en opportunités business. Elle s’inscrit dans son ambition de maîtriser « le cycle de l’expérience client », poursuivie depuis sa levée de fonds de 32 millions d’euros en 2019 réalisée auprès du fonds Providence Strategic Growth (PSG).

Répondre aux nouvelles attentes des marques et des consommateurs

Fondé en 2014 par Olivier Marc et David le Douarin, Advalo base sa solution sur l’intelligence artificielle afin de détecter les audiences à fort potentiel de croissance qui auront un impact sur le chiffre d’affaires des marques. Ses millions de données clients (omnicanales, CRM ou encore digitales) et ses modèles prédictifs de machine learning lui permettent de définir les messages les plus pertinents pour chaque consommateur.

Une approche qui a permis à la startup de répondre aux nouvelles attentes des marques et des consommateurs en matière d’expérience personnalisée, dans des secteurs divers tels que le retail, le tourisme, la restauration ou encore l’automobile. Advalo s’intègre également aux plateformes tiers comme Google Ads, Facebook, Salesforce ou encore Criteo. À noter que l’entreprise bretonne a levé 5 millions d’euros en novembre 2017 lors une série A menée par West Web Valley.

«L’hyper-individualisation»

Connu pour sa filiale Avis Vérifiés, Skeepers prévoit d’alimenter la base de données d’Advalo grâce à son socle de données omnicanales (qui comprenne le ressenti client, le niveau d’engagement à la marque, les données comportementales off et online, la géolocalisation ou encore la satisfaction), afin d’optimiser les performances de la solution. « Avec Advalo, nous allons aider les marques à se détacher de l’ère du marketing de l’hyper-segmentation pour évoluer vers celle de l’hyper-individualisation, le socle d’une expérience client réellement différenciante et d’une relation durable entre une marque et ses clients », commente Pascal Lannoo, Directeur de la stratégie de Skeepers.

Advalo sera désormais distribué à l’international sous l’appellation SKEEPERS Marketing Activation. Le groupe marseillais, lauréat du Next 40, constitué de 40 sociétés françaises non cotées et jugées à haut potentiel international, entend ainsi compléter son offre et devenir un géant européen dans son domaine. Le marché semble en effet se porter vers les solutions de ciblage individuel, puisque la personnalisation devrait faire basculer 800 milliards de dollars de dépenses consommateurs du côté des 15% de marques au cours des 5 prochaines années, selon une étude de Boston Consulting Group.