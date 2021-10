Face à Canva, Vistaprint réalise deux acquisitions et change de nom

C’est un tournant dans l’histoire de l’entreprise néerlandaise. La filiale du groupe Cimpress spécialisée dans le marketing pour les TPE et PME devient « Vista » et annonce l’acquisition de Crello et Depositphotos, pour 85 millions de dollars au total. Vista espère ainsi séduire davantage de PME avec une offre numérique plus complète et rivaliser avec la licorne australienne Canva, qui développe une plateforme de création graphique populaire.

Basé aux Pays-Bas, Vistaprint propose à ses clients une sélection de modèles personnalisables pour les supports marketing et promotionnels, allant de la modification d’une banderole à la création de dépliants ou de cartes de visite. Une offre complétée par ses deux nouvelles acquisitions.

« VistaCreate », une solution pour « optimiser les contenus sur les réseaux sociaux »

Fondé en 2017 en Ukraine, Crello est un éditeur de conception graphique en ligne qui fait concurrence à Canva. Dans le cadre de son rachat, il change de nom pour « VistaCreate », contrairement à la banque d’images Despositphotos qui conserve sa marque. Cette startup new-yorkaise qui permet aux utilisateurs d’acheter et de vendre des photos de stock, des images vectorielles et des vidéos de haute qualité permettra à Vista de soutenir le service « VistaCreate ».

« Le lancement de VistaCreate est une étape fondamentale puisqu’il offre aux professionnels une solution créative pour optimiser leurs contenus sur les réseaux sociaux », indique eRobert Keane, fondateur et directeur général de Vista et de son entreprise mère, Cimpress. « Avec VistaCreate, il est tout aussi facile de créer des contenus pour les réseaux sociaux et d’autres supports numériques. De son côté, Depositphotos offre une vaste bibliothèque d’images, de vidéos et de musiques de haute qualité », commente Vadim Nekhai, vice-Président de VistaCreate et de Depositphotos.

Un rival valorisé à 40 milliards de dollars

Depuis quelques années déjà, Vistaprint s’efforce de se renouveler pour fournir une gamme complète de solutions graphiques attrayantes, à travers des acquisitions et des partenariats. En octobre 2020, Vista avait racheté la startup australienne 99designs pour développer son offre design. La startup basée à Melbourne développe une plateforme permettant aux designers et aux clients de créer ensemble des designs pour leurs marques. En août dernier, Vista a annoncé son partenariat avec la plateforme cloud Wix pour créer et gérer les sites « Vista x Wix », ainsi que toutes les solutions numériques associées dédiées aux entreprises.

Vista, qui revendique à ce jour des millions d’utilisateurs dans plus de 150 pays, qui créent plus d’un million de projets chaque mois, est encore loin de son rival Canva, le leader du marché, valorisé à 40 milliards de dollars depuis sa dernière levée de fonds en septembre dernier. Fondé en 2012 par Melanie Perkins, Cliff Obrecht et Cameron Adams, Canva propose des outils et des modèles graphiques aux particuliers et aux entreprises pour les aider à créer des visuels (logos, bannières, graphiques, tableaux…) pour rendre leurs projets (CV, présentation, campagne marketing…) plus attractifs. La licorne a déjà levé plus de 572 millions de dollars depuis son lancement et affirme que 85% des entreprises du Fortune 500 utilisent sa plateforme de création graphique.

Ancien PDG de Depositphotos, Vadim Nekhai rejoint l’équipe Vista et continuera à diriger VistaCreate et Depositphotos sous la supervision de Florian Baumgartner, vice-président exécutif et Président de Vista au niveau international.