L’actualité à retenir: Comment OVHcloud continue de défendre un «cloud de confiance» en plein débat sur la souveraineté numérique

Positionné sur un marché du cloud qui ne cesse de grossir en pleine pandémie de Covid-19, avec l’explosion du télétravail (Zoom, Slack…), de l’e-commerce (Amazon, Alibaba, Mirakl…) et des plateformes de divertissement (Netflix, Spotify…), OVHcloud a vécu une année 2020 intense. Comment OVHcloud compte-t-il tirer son épingle du jeu face aux mastodontes du secteur que sont AWS, Microsoft, Google, Alibaba, Salesforce ou encore Oracle? Dans ce sens, Michel Paulin, CEO de l’hébergeur français, estime qu’il faut miser sur un «cloud de confiance». Mais qu’est-ce que cela induit concrètement ? Il nous l’explique au micro de Laetitia Lienhard.

Fanny Picard : « Les investisseurs ne s’engagent pas encore massivement dans les sociétés à impact »

Seconde partie de l’émission avec Fanny Picard, fondatrice du fonds d’investissement Alter Equity. Fondée en 2007, cette société de gestion a été la première à prendre en compte l’impact social et environnemental des sociétés comme critère d’investissement. Après avoir connu certaines difficultés pour convaincre des investisseurs de 2007 à 2015, Fanny Picard décrypte aujourd’hui l’évolution du monde du financement qui prend de plus en plus en compte les éléments extra financiers.

« Nous recevons de plus en plus de dossiers car plus d’entrepreneurs s’intéressent aux sujets d’impact et l’accueil des investisseurs est beaucoup plus facile. Cependant, ça ne veut pas dire qu’ils s’engagent massivement dans le financement de l’impact », met en avant à notre micro Fanny Picard, fondatrice d’Alter Equity.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent: