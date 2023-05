Fari Analytics : La solution qui réduit les erreurs de facturation dans le transport de marchandises lève 500 000 euros.

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Fari Analytics, une société basée à Bordeaux, vient de finaliser une levée de fonds pour son outil révolutionnaire de détection des anomalies dans les factures de transport. Alors que les erreurs de facturation coûtent aux entreprises françaises plus de 2,1 milliards d’euros chaque année, Fari Analytics propose une solution innovante pour identifier et corriger ces erreurs coûteuses.

L’entreprise bordelaise s’est spécialisée dans la détection des anomalies dans les factures de transport de marchandises, et non dans la fraude en tant que telle. Selon Fari Analytics, la complexité des grilles tarifaires dans le secteur du transport est souvent à l’origine de ces erreurs. En 2022, son outil DataFret a identifié une moyenne de 5,8 % d’erreurs sur les factures de ses clients, qui comprennent des PME, des ETI et de grands groupes dans l’industrie et le e-commerce.

La société a développé DataFret, un logiciel en mode SaaS, qui analyse les données des factures fournisseurs et les compare avec les contrats négociés, permettant ainsi de détecter les différences de prix et d’identifier les sources d’anomalies. Cette solution repose sur un moteur de calcul avancé qui automatise le contrôle des factures chaque mois, en utilisant les grilles tarifaires intégrées.

En cas d’erreur, Fari Analytics demande directement un avoir au transporteur ou gère cette démarche pour le compte de l’entreprise cliente, en plus de l’abonnement mensuel. Selon Xavier Dikor Mbouma, CEO de Fari Analytics, les résultats sont impressionnants, avec un ratio moyen de gain de quatre euros pour chaque euro dépensé par les clients de DataFret.

En plus de l’économie financière, Fari Analytics promet également une réduction du temps de traitement des factures de transport de 80 %. L’interface de DataFret fournit également une gamme d’indicateurs liés à l’activité de transport, tels que le coût par colis ou palette, le montant des anomalies par zone géographique et transporteur, ainsi que la répartition des volumes par transporteur.

Avec déjà une trentaine de clients, dont Sanofi, Showroomprivé, Courir, PepsiCo, Brico Privé et Leader Price, Fari Analytics prévoit d’accompagner 50 entreprises d’ici la fin de l’année. La société vient de conclure une première levée de fonds auprès de Finaqui, de la BPI, de plusieurs business angels et de deux partenaires bancaires. Cette injection de capital servira principalement à développer davantage la solution.

Les projets futurs de Fari Analytics incluent le lancement d’un module de calcul et d’optimisation des émissions de CO2, qui permettra aux clients de prendre des décisions éclairées en matière de choix de mode de transport. De plus, l’entreprise souhaite étendre sa solution à l’échelle européenne, en particulier en Italie, en Espagne, en Allemagne et en Belgique.

