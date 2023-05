Guillaume Sarkozy soutient QITI dans sa levée de fonds pour révolutionner l’assurance santé grâce à l’intelligence artificielle

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Qiti, une start-up niçoise spécialisée dans l’assurtech, vient de réaliser une levée de fonds pour développer son système de recommandation conversationnelle basé sur l’intelligence artificielle. Fondée en 2021, par Christophe Bremard, et Guillaume Dion, Qiti se positionne sur le marché de l’assurance santé internationale en ciblant les travailleurs nomades, les expatriés et les étudiants à l’étranger.

L’objectif principal de Qiti est de devenir le conseiller en assurance de demain, capable de poser les bonnes questions au bon moment. Grâce à son moteur conversationnel, la start-up souhaite recommander des contrats spécifiques en fonction des zones géographiques et des profils des assurés. Cette approche innovante répond aux besoins des voyageurs au long cours, qui changent régulièrement de lieu de résidence et attachent une grande importance à l’assurance santé et à l’accès aux soins.

Qiti a établi un partenariat avec Allianz pour proposer une assurance santé internationale résiliable à tout moment, qui se met automatiquement à jour à chaque passage de frontière afin de maintenir le même niveau de protection. Grâce à la géolocalisation et aux profils définis par les assurés, Qiti offre une mise à jour des contrats adaptée. Lorsqu’il n’y a pas d’impact tarifaire, la mise à jour se fait automatiquement.

Qiti a récemment clôturé une extension de sa levée de fonds pré-seed, obtenant un financement de 400 000 euros supplémentaire, dont la moitié en capital provenant de Guillaume Sarkozy (ancien directeur général de Malakoff Médéric), Bpifrance, le CIC et la région Sud ont participé également au 1er tour à hauteur de 1,5 millions d’euros en 2022. Les fonds serviront notamment à lancer une application mobile pour cibler les entreprises.