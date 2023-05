Maddie sécurise 1,1 million d’euros pour accélérer son expansion dans les soins de santé numériques

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Maddie, une entreprise basée à Paris, vient d’annoncer une levée de fonds de 1,1 million d’euros. Ce financement, mené par Bpifrance, permettra à Maddie de poursuivre son développement dans le domaine des soins de santé numériques.

Fondée en janvier 2019 par Camille Biessy et Janélia Duc, Maddie se positionne comme une entreprise pionnière dans le domaine des solutions de santé numériques. La société vise à améliorer l’accès aux soins de santé en proposant des services de télémédecine et des outils de suivi des patients via une plateforme en ligne intuitive.

Grâce à cette levée de fonds de 1,1 million d’euros, Maddie prévoit de renforcer ses équipes et d’accélérer le développement de sa plateforme numérique. L’entreprise ambitionne d’étendre sa portée pour toucher un plus grand nombre de patients et de professionnels de la santé.