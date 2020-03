FinTech: 6 millions d’euros pour PayLead et sa solution d’analyse des données bancaires

Après Lydia, Qonto, les FinTech françaises continuent à attirer les investisseurs. Il s’agit en particulier ici d’analyse des données bancaires. PayLead vient ainsi de réaliser un tour de table de 6 millions d’euros en série A. Une levée qui fait entrer Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP Assurances au sein de son capital. L’investisseur historique Side Capital a également participé ainsi que des business angels parmi lesquels Hugues Le Bret, fondateur du Compte Nickel, qui entre au comité stratégique de la startup.

Fondé en 2016 par Charles de Gastines, Jacquelin Becheau La Fonta et Karim Bakir, PayLead, basé à Paris, permet à des banques, des FinTechs ou encore des distributeurs de créer des programmes de fidélité grâce à l’analyse des données bancaires. Cela leur permet de mettre en place des programmes de cashback sur les achats online ou offline des clients. La solution développée par la startup détecte automatiquement les transactions éligibles et est censée préserver leur anonymat. Les clients doivent en amont donner leur consentement. Via PayLead, les marques peuvent aussi proposer des offres commerciales personnalisées.

La startup a par exemple lancé des programmes de fidélité avec BNP Paribas, Arkéa, Groupama ou encore le spécialiste du cashback Poulpeo. La FinTech a constitué un réseau de marchands de plus de 6 000 points de vente.

Avec cette levée elle prévoit de renforcer ses équipes Tech et data. 20 postes sont ouverts sur ces métiers. Afin d’étoffer son réseau de marchands, la FinTech va également dédier une partie de son recrutement à la constitution d’une équipe commerciale.

PayLead: les données clés

Fondateurs: Charles de Gastines, Jacquelin Becheau La Fonta et Karim Bakir

Création: 2016

Siège social: Paris

Secteur: FinTech

Activité: analyse des données bancaires

Financement: série A de 6 millions d’euros réalisée auprès d’Open CNP, Side Capital, Hugues Le Bret.