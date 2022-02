[FW 500] Comment Wifirst veut s’imposer sur le marché télécom B2B

Le marché télécom français pèse plus de 32 milliards d’euros, dont 10 milliards d’euros pour le marché B2B. Sur ce secteur, des opérateurs tentent de tenir tête aux acteurs traditionnels comme Orange et SFR, qui détiennent la majorité des parts de marché. C’est le cas de Wifirst, une société lancée en 2002 qui fournit du Wi-Fi aux professionnels, notamment aux retailers. L’entreprise ne vend pas de borne Wi-Fi et reste propriétaire de son réseau.

« Nous sommes un opérateur télécom B2B qui opère des solutions WI-FI managés. C’est-à-dire que nous allons nous occuper de tout pour les entreprises, de l’audit, des couvertures, du déploiement et de l’exploitation », explique Etienne Detrie, directeur marketing de Wifirst. Sa solution « WiFi as a service » s’adresse à divers secteurs, notamment la défense, la santé, le retail et le tourisme. « Nos premiers clients aujourd’hui sont du secteur de la défense, les bases militaires de l’armée française. Nous couvrons les bases militaires en France et en opération extérieure, dans les zones de guerre ».

Une stratégie de diversification

Depuis son lancement en 2002, l’entreprise a considérablement évolué. Si elle s’adressait à l’origine aux résidences étudiantes, elle a entrepris une stratégie de diversification qui lui a permis de s’imposer sur les points de ventes. En effet, Wifirst revendique une croissance de 166% de son chiffre d’affaires rien que sur le marché du retail en 2021. Parmi ses clients, on peut citer Norauto, Intermarché, Netto, Bricomarché, Bricorama ou encore Intersport.

Pour rappel, Wifirst est placé à la 84ème position de l’édition 2022 du FW 500, palmarès créé en 2015 pour mettre à l’honneur le dynamisme et la diversité des entreprises de l’écosystème Tech français.

