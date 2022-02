[Seed] Yavin lève 5 millions d’euros pour équiper les retailers de terminaux de paiements nouvelle génération

Les terminaux de paiement font partie des outils indispensables pour les retailers. Afin d’équiper un maximum de commerçants avec ses terminaux nouvelle génération, la startup française Yavin lève 5 millions d’euros auprès du fonds NewWave et de ses investisseurs historiques, notamment SeedCamp. Cette opération intervient 6 mois après un tour de table en pré-seed réalisé auprès de business angels comme Xavier Niel (Kima Ventures), Arthur Waller (Pennylane), Pierre-Antoine Dusoulier (iBanFirst), Thibaud Elzière (eFounders) et Renaud Visage (Eventbrite).

Fondé en 2020 par Samuel Manassé (ex-CEO de Smile&Pay) et Alfred Bourély, Yavin déploie un terminal Android, conçu pour s’intégrer aux logiciels classiques de caisse et les néo-banques, et qui permet notamment d’accepter différents moyens de paiement, comme des tickets restaurants (Swile, Restoflash…) ou encore des QR code (Lydia, AliPay…).

Un secteur très concurrentiel

Sur ce secteur des terminaux de paiements nouvelle génération, des acteurs forts comme le Britannique SumUp ou le Suédois Zettle, racheté par PayPal pour 2,2 milliards de dollars, sont majoritaires. L’année dernière, Block (ex-Square), la startup de Jack Dorsey, s’est également lancée sur ce marché en proposant un système de paiement mobile à destination des petits commerces et des PME. Yavin se distingue notamment en s’adressant aux commerçants établies, en proposant des frais fixes et de faibles commissions.

« Nous n’avons pas tout à fait le même positionnement. SumUp, Square et Zettle proposent des solutions incroyables pour les micro-marchands, en proposant des lecteurs peu chers mais des commissions très élevées », explique Samuel Manassé. « Nous nous positionnons vers des commerçants plus établis, avec des produits pensés pour ces clients, et qui sont aujourd’hui équipés pour la majorité par leurs banques ».

Yavin, qui revendique à ce jour plus de 1 000 commerçants français clients, ambitionne de recruter pour structurer son équipe et devenir une solution incontournable en France. La startup s’apprête également à se déployer dans d’autres pays européens. « Nous sommes actuellement en période de test sur l’Irlande et la Belgique, et nous visons l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ».

Retrouvez l’interview complète de Samuel Manassé, co-fondateur de Yavin :