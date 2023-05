EDFLEX lève 12 millions d’euros pour révolutionner la formation en ligne avec son catalogue personnalisé

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

EDFLEX, une start-up spécialisée dans les contenus de formation en ligne pour les entreprises, vient de clôturer une deuxième levée de fonds de 12 millions d’euros. Fondée en 2016 par Clément Meslin, Philippe Riveron, Raphaël Droissart et Rémi Lesaint, EDFLEX propose une solution unique qui agrège des contenus de formation provenant de plus de 10 000 éditeurs renommés tels que Cegos, Elephorm, Openclassrooms et HEC.

L’objectif d’EDFLEX est de simplifier le processus de formation pour les DRH et les entreprises en mettant à leur disposition un catalogue digital complet, personnalisé et constamment mis à jour. En regroupant une variété de contenus de formation, la start-up permet aux employés d’accéder à une large gamme de sujets, tout en offrant aux entreprises la possibilité d’économiser du temps et de l’argent.

La start-up a réussi à attirer plus de 200 clients, dont Orange, Total Energies, Axa Banque et Manpower.

La série B de financement de 12 millions d’euros est dirigée par Educapital, un fonds européen spécialisé dans les secteurs de l’EdTech et du Future of Work. Le tour de table comprend également Wille Finance, un family office, Jean-Stéphane Arcis, business angel et fondateur de Talentsoft, ainsi que les investisseurs existants Maif Avenir et Arkéa Capital via We Positive Invest.

Cette nouvelle levée de fonds permettra à EDFLEX d’élargir sa bibliothèque de contenus et ses partenariats, de renforcer sa technologie en améliorant la personnalisation et la curation des contenus, ainsi que d’améliorer les intégrations avec les principales solutions RH et de formation (LMS) internationales.

EDflex avait réalisé un premier tour de table de 5 millions d’euros en 2021

La start-up a également pour ambition d’étendre sa présence mondiale en conquérant de nouveaux marchés et en se renforçant dans les pays émergents, notamment dans la région DACH (Allemagne, Suisse, Autriche) et en Amérique du Nord. Son objectif est d’atteindre 10 millions d’utilisateurs dans le monde d’ici cinq ans, ce qui représenterait environ 2000 clients. Pour réaliser cet objectif ambitieux, EDFLEX prévoit de doubler ses effectifs d’ici fin 2024.