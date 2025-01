Hyperline lève 9,4 millions d’euros pour administrer la facturation client des startups SaaS

Fondée en 2022 par Lucas Bédout et Clément Garbay, anciens de Spendesk, HYPERLINE se positionne comme un catalyseur pour les startups SaaS en quête d’efficacité opérationnelle face à la complexité croissante des systèmes de facturation.

Sa plateforme permet de gérer une large variété de scénarios tarifaires, notamment les abonnements récurrents, les modèles à l’usage, ou encore les remises personnalisées.

Grâce à une interface no-code intuitive, les entreprises peuvent configurer et ajuster leurs politiques tarifaires en toute autonomie, sans mobiliser des équipes techniques. La solution s’intègre aisément aux écosystèmes existants, connectant CRM, bases de données clients et logiciels comptables, tout en orchestrant les paiements via des partenaires tels que Stripe et GoCardless. En centralisant ces fonctionnalités, Hyperline garantit une automatisation complète des processus de facturation, tout en réduisant les risques d’erreurs et de paiements échoués grâce à un tableau de bord de suivi détaillé.

Une approche stratégique de la facturation

Au-delà de l’automatisation, Hyperline adopte une vision stratégique en transformant la facturation en un véritable levier de performance financière. En exploitant les données générées par la plateforme, les clients peuvent identifier des opportunités pour réduire le churn, augmenter le revenu moyen par utilisateur (ARPU) et optimiser leurs modèles tarifaires. Cette capacité à agir sur des métriques clés positionne Hyperline comme un partenaire stratégique pour les startups à forte croissance.

En offrant des recommandations basées sur des données exploitables, Hyperline contribue également à une meilleure gestion des flux financiers, tout en favorisant une approche proactive de l’ajustement tarifaire. Cette flexibilité est particulièrement précieuse pour les jeunes entreprises qui évoluent dans des environnements de marché dynamiques et concurrentiels.

Des ambitions internationales soutenues par deux levées de fonds significatives

Hyperline a levé un total de 13,4 millions d’euros à travers deux tours de financement. Le premier, réalisé en 2023, a permis de collecter 4 millions d’euros auprès d’investisseurs de renom tels qu’Index Ventures, Cocoa, Kima Ventures, ainsi que des business angels comme Rodolphe Ardant et Steve Avani.

Le second tour, conclu en 2025, a vu Index Ventures renforcer sa position en menant un investissement supplémentaire de 9,4 millions d’euros. Ces fonds sont destinés à accélérer le développement de la plateforme, à structurer l’expansion internationale d’Hyperline, et à cibler des marchés stratégiques, notamment les États-Unis.