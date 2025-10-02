Sans data en temps réel, pas d’IA possible: Popsink comble le chaînon manquant avec une levée de 3 millions d’euros

Dans les grandes entreprises, les projets d’intelligence artificielle et de business intelligence se heurtent encore à l’accès aux données critiques. ERP, CRM, mainframes ou bases Oracle/IBM fonctionnent trop souvent comme des systèmes fermés, rendant l’extraction de données risquée et complexe. Cette dépendance aux infrastructures vieillissantes explique pourquoi nombre de projets de modernisation échouent avant même d’avoir commencé.

C’est précisément sur ce point que se positionne Popsink qui a développé une technologie de Change Data Capture (CDC) pour capter en continu les changements à la source et les répliquer en temps réel vers les plateformes modernes comme Snowflake, Databricks ou Iceberg. L’approche supprime le recours à des migrations lourdes et s’intègre aux architectures existantes.

«Toutes les entreprises veulent des fondations prêtes pour l’IA et le temps réel. Mais sans accès sûr et fiable aux données de leurs systèmes critiques, en particulier les plus anciens, toute la chaîne s’écroule. Popsink est le pont invisible entre le cœur opérationnel et la couche d’intelligence des entreprises», explique Benjamin Djidi, cofondateur et CEO.

La demande pour des infrastructures data temps réel connaît une accélération nette, portée par l’essor des projets d’IA générative, la nécessité de moderniser des systèmes legacy et la pression croissante autour de la souveraineté des données en Europe. «Les entreprises investissent massivement dans des plateformes analytiques et des projets d’IA, mais l’accès fiable aux données critiques reste leur talon d’Achille. Popsink répond précisément à ce blocage avec une brique d’infrastructure indispensable, pensée pour les environnements complexes. C’est ce type de technologie invisible mais structurante qui transforme l’ambition en exécution», souligne Julien-David Nitlech, Managing Partner chez IRIS.

Popsink a été fondée par Benjamin Djidi, ancien Senior Engineering Manager chez Sixt et ingénieur senior chez Amazon à Seattle, Cambridge et Luxembourg, où il a contribué au développement d’Alexa et des activités data & analytics, et Alexandre Colella, CTO, passé par Primaa, Gérerseul.com, Quable et plusieurs startups deeptech.

Popsink annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros en seed menée par IRIS, avec la participation de XAnge, Seedcamp, Irregular Expressions et plusieurs business angels. La société prévoit de doubler ses effectifs, d’accélérer le développement de sa plateforme et d’étendre sa présence en Europe et en Amérique du Nord.