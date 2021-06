La Poste rachète le Français TimeOne Group pour accélérer dans le marketing digital

Isoskele, filiale du groupe La Poste dédiée au data marketing et à la communication, annonce le rachat de TimeOne Group, spécialisé dans le marketing digital. À eux deux, ils revendiquent 80 millions d’euros de chiffres d’affaires et emploient 310 collaborateurs. La Poste ambitionne ainsi de créer un acteur français fort sur le marché du data marketing.

Fondé il y a 15 ans et dirigé par Sylvain Gross et Julien Vottero, TimeOne Group s’appuie sur l’activation média et les technologies pour proposer aux entreprises des performances mesurables. En rejoignant Isoskele, l’entreprise sera en mesure de proposer aux organisations un accompagnement stratégique et opérationnel sur l’ensemble des étapes du parcours client. « Ce mariage de nos savoir-faire va nous permettre de proposer un équilibre parfait entre la puissance de la création publicitaire et l’efficacité du marketing digital », commente Manuela Pacaud, Directrice Générale d’Isoskele.

La Poste multiplie les acquisitions

« Les passerelles que nous allons développer entre les expertises de connaissance client d’Isoskele et celles de TimeOne Group nous permettront d’orienter plus naturellement les campagnes de prospection vers des cibles à valeur, tout en s’appuyant sur une capacité à générer des volumes de leads qualifiés uniques sur le marché », ajoute-t-elle.

Cette acquisition permettra également à TimeOne d’exploiter tout son potentiel auprès du portefeuille d’Isoskele. L’agence data-driven de La Poste, qui consacre 40% de son activité de conseil auprès d’ONG, compte parmi ses clients des entreprises de renom à l’instar de Nespresso, Vinci Immobilier, Fondation des Hôpitaux de Paris, Club Med, L’OREAL luxe, Engie, Amazon ou encore Maisons du Monde.

Récemment, le groupe La Poste a multiplié les acquisitions. La société a racheté le cabinet de conseil Openvalue afin de poursuivre ses ambitions dans l’intelligence artificielle et le big data, ou encore Index Éducation, l’éditeur de Pronote, à travers sa filiale numérique Docaposte.