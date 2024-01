[Série A] Aqemia étend son tour de table à 60 millions d’euros auprès de WENDEL GROWTH

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Après avoir levé 30 millions d’euros l’année dernière, Aqemia annonce un investissement supplémentaire de 30 millions d’euros, portant le total de son financement de série A à 60 millions d’euros. Ce tour de table est mené par Wendel Growth, avec la participation des partenaires de longue date d’AQEMIA : Bpifrance Large Venture, Eurazeo et Elaia.

Ce nouvel investissement fait suite à des succès récents dans des projets de découverte de médicaments, notamment un accord de découverte de médicaments de 140 millions de dollars avec Sanofi, qui met en évidence l’efficacité de la chaîne de valeur de découverte de médicaments d’AQEMIA.

Fondé en 2019 par Maximilien Levesque et Emmanuelle Martiano, Aqemia est un spin-off de l’École normale supérieure. L’entreprise génère ses propres données à l’aide d’algorithmes de physique théorique issus de 12 années de recherche à l’université de Cambridge, Oxford, École Normale Supérieure et CNRS. La spécificité d’Aqemia est ainsi de pouvoir générer des molécules thérapeutiques innovantes très rapidement dès l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques difficiles.

« La vitesse sans précédent et la précision de nos algorithmes de physique, combinés à notre IA générative, permettent de générer plus rapidement de nouveaux candidats-médicaments innovants pour de multiples cibles thérapeutiques en parallèle », commente Emmanuelle Martiano, COO d’Aqemia. « Nous continuons d’ailleurs de recruter activement pour développer notre technologie et nos futurs candidats médicament ».

L’entreprise ambitionne désormais de démultiplier les projets de découverte de molécules thérapeutiques à grande échelle. Le développement de ces projets sera ensuite porté par une constellation de spin-offs dédiées aux essais cliniques, en propre ou en partenariat.