Le géant indonésien GoTo lève 1,1 milliard de dollars lors de son IPO

Le poids lourd de la tech indonésienne GoTo a vu son titre bondir jusqu’à 23% dans les premiers échanges sur le marché indonésien lundi après son introduction en Bourse, la cinquième plus importante depuis le début de l’année dans le monde. L’action a continué sur une hausse à deux chiffres en cours de séance et grimpait de 14,79%, à 388 roupies (0,27 USD), vers 11H30 (04H30 GMT), alors que le principal indice de la Bourse de Jakarta était en progression de 0,40%.

GoTo est issu de la fusion en mai 2021 de deux licornes indonésiennes, l’application de moto-taxis Gojek et la société de e-commerce Tokopedia. Cette fusion a donné naissance à un nouveau mastodonte technologique dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est, forte de 270 millions d’habitants. La société, dont le siège est à Jakarta, a levé environ 1,1 milliard de dollars (15,8 milliards de roupies) lors de son introduction en Bourse, ce qui valorise GoTo à quelque 28 milliards de dollars, indique le groupe.

Une « super app » multiservices

L’entreprise, qui a développé une « super app » multiservices, a vendu ses actions pour près de 955 millions de dollars, auxquelles s’ajoute une surallocation de 146 millions de dollars. GoTo est la troisième plus grosse introduction en Bourse en Asie cette année, et la cinquième au monde dans un marché perturbé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. « Malgré la volatilité des marchés mondiaux, l’intérêt des investisseurs a été fort, ce qui montre la demande en rapide expansion en Asie du Sud-Est pour nos services de e-commerce et de technologies financières, ainsi que la confiance en la position de GoTo comme principal écosystème numérique en Indonésie », a souligné Andre Soelistyo, PDG du groupe, cité dans un communiqué.

La société avait annoncé la semaine dernière qu’elle distribuerait des actions pour un total de 310 milliards de roupies à plusieurs centaines de milliers de conducteurs de deux roues qui ont fait sa fortune. L’entreprise de VTC est devenue la première décarcorne (société valorisée plus de 10 milliards de dollars) indonésienne en 2019 et s’est diversifiée en offrant de multiples services, de la livraison de repas aux services financiers. Elle est présente dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou Singapour.

GoTo avait annoncé en novembre un tour de table de 1,3 milliard de dollars réalisé auprès de grands investisseurs, tel Google, le singapourien Temasek ou le chinois Tencent. L’an dernier, une autre société technologique, la plateforme de e-commerce Bukalapak, avait fait ses débuts à la Bourse indonésienne en levant 1,5 milliard de dollar. Mais la valeur de son titre a flanché depuis et s’affiche en baisse de 60% depuis son introduction en Bourse.