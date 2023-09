[Pré-seed] Retail media: MIMBI lève 1,5 million d’euros auprès de Founders Future, OVNI, KIMA et Better Angle

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Mimbi, une startup spécialisée dans le retail media qui vise à aider les marques à mesurer leurs campagnes, a annoncé sa première levée de fonds de pré-amorçage d’un montant de 1,5 million d’euros auprès Founders Future, OVNI, KIMA, et Better Angle.

À cette occasion, l’entrepreneur Marc Menase, PDG de Founders Future, et Emmanuel Grenier, ancien PDG de Cdiscount et directeur du e-commerce au sein du groupe Casino, rejoignent le conseil d’administration de Mimbi.

Mimbi est une entreprise fondée par Mickael Froger et Frédéric Clément, deux experts dans le domaine du e-commerce et des marketplaces. Leur expérience précédente chez Lengow et Criteo a posé les bases de leur expertise dans le secteur.

La startup s’est donnée pour mission d’aider les marques à analyser le retour sur investissement (ROI) de leurs campagnes de retail media. La société utilise des technologies avancées centrées sur la data pour fournir des informations cruciales aux marques et à leurs agences, les aidant ainsi à prendre des décisions stratégiques pour leurs investissements en retail media.

Les fonds récoltés seront principalement utilisés pour accélérer les recrutements, développer davantage les produits de Mimbi, et accélérer sa présence sur le marché européen. Cette injection de capital permettra à l’entreprise de consolider sa position sur le marché et de renforcer son offre.

