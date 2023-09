[Seed] THINKEO lève 1 million d’euros pour aider vos collaborateurs à bien utiliser les contenus de votre entreprise.

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La gestion du contenu d’entreprise est souvent source de perte de vélocité pour de nombreuses entreprises dont les équipes se perdent à faire valider des documents, des textes qui ont déjà été agréé par les différents acteurs de la chaine de validation (marketing, juridique, …), c’est aussi souvent une immense perte de connaissance, qui ne sont pas documentés ou tout simplement non reexploitable par les différentes équipes de l’entreprise.

Ce sont ces points de frictions auxquels THINKEO, une startup bordelaise désormais installée à STATION F, veut s’attaquer.

THINKEO vient de boucler un tour de table d’un million d’euros auprès de SuperCapital, SideAngels, Apok Invest et Polymatter Venture

Pour en parler et aborder plus en détail les coulisses de la startup, nous retrouvons Damien HONTANG co Fondatrice et CEO de THINKEO

Listen to « THINKEO aide vos collaborateurs à bien utiliser les contenus de votre entreprise » on Spreaker.