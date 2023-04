Le torchon brule entre Twitter et les acteurs de la tech

Oso l’oreille augmentée des soignants lève 10 millions d’euros

C’est un petit boitier installé dans la chambre des patients qui écoute tous les sons de la pièce et au moyen d’une intelligence artificielle identifie des bruits suspects (chute, ou encore respiration anormale). La startup brestoise vient de boucler un tour de table de 10 millions d’euros auprès d’innovacom, Novinvest Partners et Breizh-up

N26 pourrait perdre l’un de ses principaux actionnaires

Allianz, le groupe d’assurance basé à Munich, aurait mis en vente sa participation de 5 % dans N26.

La banque a déclaré qu’elle n’était « pas actuellement au courant de ventes secondaires en cours de la part d’investisseurs existants, y compris d’Allianz X », ajoutant qu’elle ne commentait « pas les politiques internes que nos actionnaires peuvent avoir lors de l’évaluation des entreprises de leur portefeuille ».

Il y a un an, le directeur général d’Allianz X, Nazim Cetin, s’était dit préoccupé par N26, déclarant au journal allemand Handelsblatt que les « difficultés de croissance ne sont pas formidables ».

N26 a subi un revers ces derniers mois alors qu’elle tente de se débarrasser d’un plafond sur la croissance des clients que l’autorité de régulation bancaire allemande, BaFin, a imposé fin 2021 en raison de défauts dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent. La banque a été autorisée à accepter seulement 50 000 nouveaux clients par mois, contre 170 000 auparavant.

Un fort handicap face à son concurrent Revolut qui poursuit une forte croissance de ses nouveaux clients.

Alors qu’Elon Musk tente de changer le modèle économique de Twitter notamment en faisant payer l’accès à ses API (42 000 à 210 000$ par mois selon Mashable), les acteurs de la tech refusent de se plier à ces changements. Le dernier en date et pas des moindres est Microsoft qui a annoncé la suppression de sa plateforme de publicité Smart Campaign l’accès à Twitter dès le 25 avril. Une décision qui a provoqué l’ire du patron de Twitter qui menace de procès les entreprises utilisant Twitter pour former leurs solutions d’Intelligence artificielle.

Direction les Bermudes pour Coinbase

Sitôt dit sitôt fait (lire notre Good Morning de mercredi 19 avril), Coinbase s’apprèterait à ouvrir une plateforme d’échange offshore aux Bermudes, où elle vient d’obtenir une licence d’exploitation. L’objectif de Coinbase est d’échapper à une réglementation américaine trop instable pourfaire face à son concurrent Binance, qui domine le marché.

Midnight Blizzard n’est pas le nouveau titre du groupe Phoenix

Mais la dénomination d’un groupe de hackers russes. Pour faire face à la compléxité croissante de la cybercriminalité, Microsoft decide d’abandonner sa taxonomie permettant d’identifier les groupes de hackers par une nouvelle méthode de nommage.

Le choix s’est porté sur une mécanique simple en les associant à des événements météorologiques tels que des tempêtes ou des blizzards. Cette méthode fait partie de huit groupes que Microsoft utilise pour surveiller les cyberattaques.

La nouvelle méthode de nommage comprend cinq groupes clés : les acteurs étatiques, les acteurs motivés par l’argent, les acteurs offensifs du secteur privé, les opérations d’influence et les groupes en développement. Les pirates informatiques étatiques seront nommés d’après une famille spécifique d’événements météorologiques pour indiquer leur origine.

Jusqu’à présent, Microsoft employait une taxonomie moins précise

Microsoft surveille environ 160 groupes de pirates informatiques étatiques, 50 groupes de rançongiciels, 300 acteurs de menace uniques et de nombreux autres pirates informatiques. Cette surveillance est menée en collaboration avec une communauté plus large de professionnels de la cybersécurité.