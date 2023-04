[Seed] Asap.work lève 5 millions d’euros auprès de Speedinvest et Kima Ventures

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

La startup française Asap.work, une néo-agence d’intérim, lève 5 millions d’euros auprès de Purple, Market One Capital et Kima Ventures. Ce financement vise à consolider la position de l’entreprise sur le marché français de l’intérim digitale spécialisée dans le BTP (Bâtiment et Travaux Publics), tout en envisageant l’ouverture de nouveaux marchés en Europe.

Lancé en 2021 par Mathias Mouats et Steve Belkaçemi, Asap.work propose une plateforme basée sur les technologies low-code et no-code pour connecter les entreprises de la construction avec des profils intérimaires qualifiés et offrir un accompagnement personnalisé à chaque mission. L’algorithme développé par la startup permet également aux talents de bénéficier d’une rémunération plus attractive que dans le circuit intérimaire classique.

À ce jour, l’entreprise enregistre plus de 1 000 postes à pourvoir et collabore quotidiennement avec plus de 40 000 candidats spécialisés dans le BTP. Asap.work ambitionne désormais de lancer de nouvelles fonctionnalités, d’améliorer sa technologie et d’enrichir son offre commerciale tout en recrutant de nouveaux talents pour soutenir sa croissance.

