Les crises, périodes révées pour entreprendre (et investir)?

C’est une entrepreneuse exceptionnelle, et je pèse mes mots, que nous accueillons aujourd’hui dans le Club FRENCHWEB, en la personne d’Emilie Brossier Bruneau et qui nous partage son enthousiasme après avoir créé Peaulette et lancé EKOO , une startup spécialisée dans l’audio à destination des marques, à ses cotés le tout aussi exceptionnel Marc Rougier, 4 entreprises au compteur, Partner chez Elaia depuis 7 ans, il accompagne désormais de nombreuses startups dans leurs développements.