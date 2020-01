Les fondateurs de MinuteBuzz et TF1 enterrent la hache de guerre

C’est la fin du conflit qui opposait Maxime Barbier et Laure Lefèvre, fondateurs de Vertical Station (ex-MinuteBuzz) à TF1, propriétaire de la marque, à la suite de leur éviction de leur entreprise.

Le groupe audiovisuel consent finalement à monter à 100% du capital et donc à racheter les parts des deux fondateurs. Le montant de la transaction n’a pas été révélé. Fin 2016, TF1 avait acquis une participation majoritaire dans MinuteBuzz puis était monté autour de 70%. Mais lors d’une assemblée générale qui s’était tenue en octobre dernier, Maxime Barbier et Laure Lefèvre se sont fait évincer de l’entreprise, et ce quelques jours avant leur clause d’earn-out.

En décembre dernier, nous avions justement reçu les deux fondateurs afin qu’ils reviennent sur cet épisode.

Des résultats altérés par l’algorithme Facebook

Pour rappel, le motif évoqué pour cette éviction était les mauvais résultats enregistrés par Vertical Station. Le média avait en effet vu ses résultats altérés ces dernières années, notamment par une forte dépendance à Facebook, dont l’algorithme a réduit la visibilité des contenus proposés par MinuteBuzz. Or le pacte d’actionnaires prévoyait que le chiffre d’affaires soit multiplié par cinq en 2019.

MinuteBuzz était un investissement risqué pour TF1 fin 2016, qui ne pouvait ignorer cette forte dépendance des chiffres d’audience de MinuteBuzz, mais qui n’a pas hésité à débourser près de 9 millions pour acquérir la start-up qui réalisait la même année 3,1 million d’euros de chiffre d’affaires. Cette acquisition était le moyen pour TF1 de consolider sa position de « Content Market Place » expliquait à l’époque Sylvia Tassan Toffola, directrice générale déléguée aux opérations commerciales chez TF1 Publicité. Un savoir-faire qui manquait à TF1.

A présent, Olivier Abecassis a pris la présidence de Vertical Station aux côtés de Nicolas Capuron, nommé directeur général de Vertical Station.