Livraison: la startup belge Urbantz lève 6 millions d’euros

Urbantz, spécialisé dans l’optimisation de la gestion du temps de livraison, lève 6 millions d’euros en série A auprès de Korys, ETF Partners et des investisseurs historiques. La startup belge avait déjà levé 3 millions d’euros en 2018.

Lancé en 2015 par Jonathan Weber, Michael Darchambeau, Mélanie Applincourt et Lionel Goncalves, Urbantz développe une solution SaaS de gestion de livraison à destination des retailers, e-commerçants et transporteurs. La startup bruxelloise se veut présente sur le premier et le dernier kilomètre, et a conçu pour cela une solution web et mobile permettant d’optimiser la gestion du temps de livraison.

« Numérisation des services de livraison »

L’optimisation des itinéraires, des ressources livreurs et des livraisons au moindre coût font partie des fonctionnalités de la solution Urbantz qui s’intègre aisément à des applications et sites web via ses API pour l’obtention de cartes en temps réel, d’alertes, ou encore de notations de service. « Notre solution vise à aider l’industrie à passer à la numérisation des services de livraison tout en réduisant l’impact environnemental de la logistique sur les villes. », commente Jonathan Weber, PDG d’Urbantz.

Parmi ses clients, Urbantz compte des petites startups comme des grands groupes à l’instar de Carrefour ou encore C-Discount. D’autres startups françaises se sont positionnés sur le marché de l’optimisation du temps de livraison, à l’instar de Kardinal (ex-Citodi), spécialiste de l’optimisation de la livraison de colis, qui a levé 2 millions d’euros en novembre 2019.

Présente en Europe, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, la startup belge ambitionne de renforcer sa position sur le marché européen, notamment en accélérant dans la commercialisation de son produit et de recruter davantage.

Urbantz : les données clés

Fondateurs:

Création: 2015

Effectifs:

Secteur: Livraison

Activité: solution SaaS de gestion de livraison

Financement: 6 millions d’euros en. mars 2020 en série A auprès de Korys, ETF Partners et des investisseurs historiques.