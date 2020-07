[GOOD MORNING] Communication : Comment performer sur Instagram ?

Comme tous les matins, retrouvez Joseph Postec et Laetitia Lienhard pour décrypter l’actualité de la Tech. A leur micro, ils reçoivent les principaux acteurs de cet écosystème.

Aujourd’hui, nous serons avec Ouriel Ohayon, CEO et cofondateur de Zengo dont les équipes ont détecté une faille de sécurité qui aurait affectée différents portefeuilles de bitcoins à l’instar de Ledger, BRD ou encore Edge. Il nous en dira plus sur cette faille et nous expliquera comment les acteurs FinTech collaborent ensemble pour améliorer la sécurité des cryptomonnaies

Nous échangerons avec Adrien Mennillo, fondateur et CEO de uTip pour aborder Facebook et le boycott que le réseau social est en train de vivre de la part des annonceurs. Tout ceci faisant suite au refus de la plateforme de se positionner sur les sujets de haine en ligne et des propos polémiques de Donald Trump.

Enfin, nous retrouverons notre chroniqueur Jean-Luc Raymond pour sa rubrique « accélerer avec le numérique ».

