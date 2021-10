[Livre Blanc] Le guide ultime pour augmenter son panier moyen

Après les difficultés rencontrées durant la crise sanitaire, les commerçants ont besoin de rebondir et de saisir toutes les opportunités du pic de fin d’année (Black Friday, Noël). Ce guide vise à leur donner, sous forme de « fiches pratiques », des astuces et outils rapidement actionnables pour augmenter leur panier moyen pendant cette période cruciale. Avec une concurrence en ligne de plus en plus rude et des tarifs publicitaires en hausse, l’acquisition client est devenue difficile et coûteuse. A l’inverse, capitaliser sur vos clients existants et travailler à augmenter la valeur de leur panier est nettement plus efficace et rentable. Nous mettons à votre disposition des techniques simples pour augmenter votre panier moyen. L’objectif ? Vous permettre d’augmenter vos revenus même avec un nombre de ventes identique. Ce guide rassemble sept fiches pratiques comprenant :

des astuces pour inciter vos clients à ajouter des produits dans leur panier

des solutions technologiques adaptées à vos différentes problématiques

des success stories de marques qui utilisent ces outils au quotidien



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Nous intervenons sur vos applications web et mobile et vous accompagnons de leur conception à leurPayPlug est la solution de paiement par carte bancaire omnicanale française des PME. Depuis 2012, elle offre une alternative innovante aux acteurs traditionnels du marché : la fintech s'appuie sur son écosystème unique de partenaires et simplifie le paiement pour ses 13 000 clients, retailers et e-commerçants en France et en Italie. Après avoir acquis le statut d'Établissement de Paiement agréé par l'ACPR Banque de France, PayPlug a rejoint le groupe BPCE en avril 2017. En 2020, la plateforme a affiché une croissance de +125%.

