[Magazine] CX Circle: le Magazine de l’expérience digitale

Retrouvez toute l’actualité de l’expérience digitale dans le deuxième numéro du magazine CX Circle. Découvrez dans cette nouvelle édition 6 grands thèmes sur le digital avec : les tendances eCommerce, l’inclusive design, le luxe, les femmes dans le e-commerce, ou encore l’impact de la data sur l’expérience client. Profitez du retour d’expérience et des témoignages de plus de 40 experts parmi: Yves Rocher

Renault

DHL

Sephora

Accenture Interactive

Shiseido

Facebook France… Au rendez-vous 75 pages d’analyses et d’interviews sous forme de dossiers, d’articles, d’interviews, d’infographies pour comprendre et analyser les dernières tendances CX.



Téléchargez dès maintenant ce magazine pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Le Magazine de l’expérience digitale – Contentsquare



Contentsquare permet aux marques de créer de meilleures expériences digitales sur leurs sites web, mobile et Apps. Notre technologie collecte des milliards de mouvements de souris et d’interactions Mobile, afin d’analyser le parcours des utilisateurs, d’identifier les points de friction, de mesurer la performance des contenus (textes, images, vidéos), et de comparer l’impact des prix et la pertinence des produits. Contentsquare transforme ces données en recommandations, qui permettent aux entreprises de prioriser leurs décisions et d’augmenter leur conversion et leur chiffre d’affaires. Fondée à Paris en 2012, Contentsquare possède également des bureaux à Londres, New York, San Francisco, Munich, Tel Aviv, Tokyo et Singapore. Contentsquare aide aujourd’hui plus de 700 marques dans 25 pays à proposer une meilleure expérience digitale à leurs clients. Contentsquare, nouvelle licorne française, fait partie du Next40 - l’indice rassemblant les start-ups françaises les plus prometteuses. Pour en savoir plus, visitez contentsquare.com.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société Contentsquare et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »