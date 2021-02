Le SMS est bien installé dans le paysage de la messagerie mobile A2P (Application to Person) depuis maintenant près de 20 ans. Et voilà que de nouveaux formats viennent brusquement rabattre les cartes. Entre ceux qui sont déjà implantés dans le panel des outils de communication (notification push et WhatsApp Business API) et ceux qui arrivent sur le marché (RCS et Verified SMS) ces nouveaux formats révolutionnent la communication mobile.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Les nouveaux canaux de messaging mobile A2P (Application to Person) pour votre entreprise – SMSMode



Créée il y a 15 ans à Marseille, smsmode© a su se démarquer sur un marché pourtant très concurrentiel du Mobile Messaging. Aujourd’hui, smsmode© est l’un des principaux et des plus anciens acteurs du marché de la communication mobile par SMS en France. En parallèle de ses bureaux dans la cité phocéenne, l’entreprise dispose également de bureaux à Paris et à Barcelone. smsmode© est membre de la FrenchTech Aix-Marseille, de la MMAF et de la GSMA. La société une grande partie des acteurs de la FrenchTech parmi lesquels Doctolib, Foodchéri, skello, kiute ou encore des acteurs internationaux, Century21, TripAdvisor, Google, Airbnb, Facebook ...

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société smsmode© et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »