[Livre Blanc] Maîtrisez votre marché en ligne grâce à une veille concurrentielle efficace

Dans ce guide, vous apprendrez à tirer parti des données pour comprendre comment votre entreprise se compare aux références de votre marché : qui perd ou gagne des parts de marché, quels sont vos points forts, comment mettre à jour votre stratégie sur l’ensemble des canaux digitaux (SEO/SEA/Display/Affiliation/Email)… En période de Covid il est indispensable d’adopter les outils nécessaires pour garder un œil sur la concurrence, comprendre le parcours d’achat de ses consommateurs et identifier de nouvelles opportunités de croissance.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Online Form – [Livre Blanc] Maîtrisez votre votre marché en ligne grâce à une veille concurrentielle efficace – SimilarWeb



SimilarWeb est le leader mondial du Market Intelligence. Basée sur des données d'utilisateurs réels, notre plateforme innovante fournit des insights de portée mondiale sur plus de 100 millions de sites Web et 4M d'applications et sur tous les appareils, afin de vous permettre de : comprendre l'ensemble du parcours d’achat, anticiper la demande produit et faire évoluer votre stratégie marketing et commerciale.

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Decode Media SAS pour la société SimilarWeb et sont conservées pendant 1 an. Conformément à la loi “informatique et libertés”, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en envoyant un mail à dpo@decode.media. »