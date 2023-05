Hosman lève 3,5 millions d’euros pour consolider sa position dans l’immobilier résidentiel

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Les relations tendues entre les Français et les agences immobilières sont bien connues. Manque de transparence, processus complexes, honoraires jugés excessifs… Les griefs sont nombreux. Selon une étude menée en 2019 par OpinionWay pour MeilleursAgents, seul un Français sur deux déclare faire confiance aux agents immobiliers. Pire encore, 72% des Français estiment que les honoraires pratiqués par ces agences sont excessifs. En moyenne, les commissions prélevées représentent 5% du prix de vente du bien immobilier. Il n’est donc pas étonnant que 83% des Français réclament davantage de transparence dans leur relation avec les agents immobiliers.

Pour changer la donne, une néo-agence immobilière du nom de Hosman a vu le jour en 2017. Fondée par Benjamin Bavuz, Stanislas de Dinechin et Paul-Henri Chopin, cette start-up s’est donné pour mission de digitaliser et d’automatiser l’ensemble des tâches à faible valeur ajoutée du processus de vente ou d’achat immobilier. Ainsi, les experts d’Hosman, qui ne sont pas des agents immobiliers traditionnels mais qui sont formés par la start-up, peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et offrir un meilleur accompagnement à leurs clients. Selon la société, un expert Hosman peut conclure entre 8 et 10 ventes par mois, tandis qu’un agent immobilier traditionnel en réalise en moyenne de 5 à 8 par an. Outre son approche digitale, Hosman se distingue également par sa politique tarifaire. Contrairement aux agences traditionnelles qui fixent leurs honoraires en fonction du prix du bien immobilier, cette néo-agence propose un tarif fixe de 4 900 euros.

Avec sa vision novatrice et son modèle tarifaire transparent, Hosman souhaite réinventer l’expérience immobilière pour les Français. En simplifiant les processus, en mettant l’accent sur la qualité de service et en proposant une tarification claire, l’entreprise compte redonner confiance aux clients et améliorer la perception globale des agences immobilières. Hosman se positionne ainsi comme une alternative moderne et prometteuse dans un secteur en pleine évolution.

La start-up parisienne Hosman vient de réaliser une nouvelle levée de fonds d’un montant de 3,5 millions d’euros. Cette opération, menée par des investisseurs de renom tels que LBO France, Akiles, Andreas Wiele, NCI Waterstart et UL Invest, permettra à Hosman de renforcer sa position sur le marché de l’immobilier résidentiel.

C’est donc un 3eme tour de table qui succède à une levée de fonds de 6 millions d’euros en 2021 et 1,5 million d’euros en 2018