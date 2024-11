Mago lève 1,5 million d’euros pour transformer la production vidéo grâce à l’IA

Mago, startup française spécialisée dans la stylisation et la transformation de vidéos par intelligence artificielle, annonce une levée de 1,5 million d’euros en seed auprès d’Atlantic Labs, un fonds allemand dédié aux startups Deep Tech. Ce financement permettra à Mago d’accélérer le développement de son outil et de doubler ses effectifs, passant de 6 à 12 collaborateurs.

Fondée par Alvaro Lamarche Toloza et Aleksandr Spirin, Mago s’adresse aux professionnels des industries créatives avec une technologie capable de transformer des vidéos en divers styles artistiques (dessins animés, peintures, etc.) tout en s’intégrant aux workflows professionnels. L’équipe, forte de son succès avec WarpFusion, un prototype open source ayant généré plus de 150 millions de vues, vise à lancer une première version de son outil début 2025 via un modèle freemium.

Mago prévoit également d’intégrer sa solution avec des logiciels comme Unreal Engine et Blender, renforçant son positionnement sur le marché des outils professionnels pour les studios, agences et indépendants.