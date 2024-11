VOLTA lève 6 millions d’euros pour inviter l’IA chez les grossistes

Le secteur des grossistes et distributeurs, représentant un marché de 53 trillions d’euros, reste largement dominé par des processus manuels et obsolètes. Entre fichiers Excel, échanges d’e-mails et commandes papier, l’efficacité opérationnelle est souvent entravée, ralentissant la croissance de milliers d’entreprises. C’est sur cette problématique que Volta, une solution SaaS alimentée par l’intelligence artificielle, concentre son ambition : transformer ces flux inefficients en workflows digitaux automatisés.

Volta s’adresse à un écosystème composé de 250 000 entreprises, allant des distributeurs de produits de construction aux grossistes en cosmétique. Sa plateforme centralise la gestion des commandes, simplifie les catalogues produits et automatise les tâches répétitives grâce à l’IA.

Co créée par Paul Guillemin, ancien de Fretlink, et Mario Parteli, fondateur d’Abiby, Volta annonce avoir bouclé un tour de table pre-seed de 6 millions d’euros, mené par EMBLEM et soutenu par des investisseurs tels que Better Angle, B Heroes, Eden Ventures, Exor Ventures, et Pareto Holdings.