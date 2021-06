MedTech: Joovence lève 1,7 million d’euros auprès de Newfund et LO Capital

Le marché des soins dentaires tente d’innover et de se renouveler grâce à la technologie, à l’instar de la startup lyonnaise Fasteesh et de sa Y-Brush, qui permet de se brosser toutes les dents simultanément. Alors qu’un Français sur deux juge l’accès aux soins dentaires « difficile » selon une étude de Dentaly, la startup basée à Station F Joovence, qui veut démocratiser les soins orthodontiques chez les adultes, lève 1,7 million d’euros auprès de Newfund et LO Capital, avec le soutien de 5 orthodontistes.

Lancé en 2018 par Nathan Carmel et David De la Cruz, Joovence propose des traitements destinés à aligner les dents des patients après un ou deux rendez-vous en présentiel. Pour ce faire, la startup propose aux patients de prendre rendez-vous chez l’un des dentistes partenaires de l’entreprise pour un examen bucco-dentaire, avec prise d’empreintes dentaires pour développer le traitement interactif en 3D. Une fois les aligneurs imprimés en 3D et livrés à domicile, les patients envoient régulièrement des photos de leurs progrès au praticien à travers la plateforme de Joovence, qui effectue un suivi à distance.

«À la croisée du service et de l’intelligence artificielle»

Un modèle qui semble fonctionner puisque la startup parisienne revendique une croissance du chiffre d’affaires de 900% en 2020 et a su séduire des fonds et professionnels du secteur. « Nous avons été séduits par le produit et la technologie Joovence, à la croisée du service et de l’intelligence artificielle, deux domaines qui sont au cœur de notre stratégie d’investissement », commente Augustin Sayer, Partner chez Newfund.

Présent dans 16 villes, en France et en Belgique, Joovence ambitionne désormais d’élargir sa présence à travers des partenariats avec des cabinets dentaires, notamment en Belgique, Espagne et Italie. « Cette levée de fonds va permettre à Joovence de franchir un nouveau cap. Il y a l’international, mais également des innovations, grâce au développement de notre plateforme propriétaire, que nous souhaitons apporter aux orthodontistes et aux patients. C’est une chance et une motivation de pouvoir travailler sur un produit qui disrupte un marché », explique Nathan Carmel. Joovence prévoit également de doubler la taille de son équipe, composée de 11 collaborateurs.

Joovence : les données clés

Fondateurs : Nathan Carmel et David De la Cruz

Création : 2018

Siège social : Paris

Secteur : MedTech

Financement : 1,7 million d’euros auprès de Newfund et LO Capital, avec le soutien de 5 orthodontistes.