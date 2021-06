Pet Food: la DNVB Ultra Premium Direct passe à la vitesse supérieure

Le marché de l’alimentation pour animaux pesait 3,3 milliards d’euros en 2019, selon les chiffres du cabinet Nielsen. S’il est encore largement dominé par les ventes physiques, depuis quelques années, le web grignote des parts de marché. «Quand nous nous sommes lancés en 2014, les ventes sur Internet représentaient 200 millions d’euros et nous sommes aujourd’hui à 600 millions d’euros», illustre Matthieu Wincker, co- fondateur d’Ultra Premium Direct.

La start-up a fait le choix, pour lancer ses produits d’alimentation destinés aux chiens et chats, d’un modèle direct to consumer dont elle maîtrise toute la chaîne: de la production à la livraison. Cela lui permet de proposer des produits premium à un prix moins élevé que la moyenne, entre 30% et 40% plus bas à qualité comparable estime Matthieu Wincker. Car un autre phénomène touche le secteur: la «personnalisation» ou «humanisation» des animaux de compagnie. Les propriétaires d’animaux les considèrent comme un membre de leur famille et veulent une alimentation de qualité aussi pour ces derniers.

Depuis sa création, Ultra Premium Direct basé à Agen enregistre en moyenne 60% de taux de croissance par an. L’entreprise qui explique être rentable depuis 2015, prévoit un chiffre d’affaires de 33,5 millions d’euros pour 2021 et vise les 100 millions d’ici trois ans. Pour absorber la demande et atteindre ces objectifs, elle passe à la vitesse supérieure. Dans ce sens, la start-up avait d’ailleurs levé 68 millions d’euros auprès d’Eurazeo en mars dernier.

Côté moyen de production, Ultra Premium Direct va investir 4 millions d’euros pour agrandir son usine qui va passer de 4 000 à 8 000 mètres carrés d’ici octobre 2022. Autre axe d’accélération: les investissements marketing. Aujourd’hui, ses investissements médias, TV, tournent autour de 2,5 millions d’euros par an. La marque qui active aussi le levier du marketing d’influence, a récemment lancé une box en édition limitée en partenariat avec l’influenceuse Noholita, suivie par 1 million de personnes sur Instagram. La société ne communique par sur les budgets alloués plus spécifiquement au marketing d’influence. Pour accélérer, la start-up prévoit d’augmenter son budget marketing global de 35% à 45% pour 2022.

En ce qui concerne son expansion internationale, la marque de pet food vise l’Europe avec la conquête de l’Italie et de l’Allemagne dès l’année prochaine. L’entreprise compte aujourd’hui 110 salariés et devrait atteindre les 135 collaborateurs d’ici la fin de l’année.

Retrouvez tous les détails au cours de l’émission via l’interview complète de Matthieu Wincker, co- fondateur d’Ultra Premium Direct.