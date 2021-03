Le télétravail restera-t-il la norme après la crise du coronavirus?

Le télétravail a-t-il encore la cote ? Jean-Luc Raymond de FranceNum nous éclaire sur le sujet dans une chronique spéciale «Remote Work».

Une étude de Malakoff Médéric menée durant le premier confinement montre des chiffres contrastés : 75% des télétravailleurs (64% pour les nouveaux télétravailleurs) estiment que la mise en place du télétravail a été facile à adopter, mais 54% des télétravailleurs estiment ne pas avoir bénéficié d’un accompagnement lors de la mise en place du travail à distance depuis le début du confinement (notamment pour la formation et la sensibilisation aux risques des outils de travail à distance).

Mais l’optimisme est de rigueur : la communication interne autour de la crise et des mesures prises par l’entreprise est jugée satisfaisante par 72% des télétravailleurs. Et pour la période de premier confinement, la perception du télétravail est restée globalement positive avec une note moyenne de 7,9/10.

Les ventes de vélo ont explosé en 2020 pour atteindre le chiffre de 3,3 millions contre 2,6 millions en 2019 soit 700 000 supplémentaires. Cette situation a occasionné de fortes pénuries sur le marché du neuf mais également sur celui de l’occasion. Une croissance qui profite aux différents acteurs qui le composent à l’instar de la jeune pousse Velco qui propose des solutions connectées à destination de la mobilité urbaine telles que leur produit phare Wink Bar, un guidon connecté permettant de profiter d’un GPS depuis son guidon. Pierre Regnier, CEO et cofondateur de Velco, revient sur la croissance de l’entreprise et son développement aux Pays-Bas et en Allemagne. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Dans le WildCard d’aujourd’hui, on fait un point sur le récent engouement concernant les objets digitaux à collectionner qui s’arrachent à prix d’or chez les amateurs de sports, d’art ou de musique notamment. Ces biens numériques appartenant à la technologie blockchain s’appellent des «actifs digitaux non fongibles», c’est-à-dire qu’ils ne sont pas interchangeables, et c’est sur cette unicité que réside leur valeur.

