OFFROAD lève 1,5 million d’euros pour accélérer le développement de ses solutions de gestion des infrastructures routières

OFFROAD, entreprise spécialisée dans la gestion des voiries et des espaces publics, a conclu une levée de fonds de 1,5 million d’euros en fin d’année 2024. Ce financement, mené par Axeleo Capital (AXC), avec la participation d’ISAI et de Ring Capital, marque une nouvelle étape pour l’entreprise dans son ambition de devenir un acteur incontournable de la numérisation des infrastructures publiques.

OFFROAD propose un dispositif embarqué nommé Brainkit, capable de numériser en 3D les infrastructures routières. Associée à une intelligence artificielle, cette technologie transforme les données collectées sur le terrain en informations exploitables. Cette approche permet d’optimiser les décisions liées à la maintenance et à la gestion des voiries, offrant des gains en précision, efficacité et durabilité aux collectivités et gestionnaires d’infrastructures.

Ce financement permettra à OFFROAD d’augmenter la production de son capteur Brainkit et répondre à une demande croissante. L’entreprise entend également renforcer son offre de services pour accompagner l’essor de solutions intelligentes sur un marché en pleine expansion. « Ce soutien financier nous permettra de maintenir notre avance technologique et de répondre avec agilité aux besoins des acteurs publics et privés », a déclaré un porte-parole d’OFFROAD.