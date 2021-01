[NEXT40] Avec seulement 3 fondatrices à l’honneur en 2019, une féminisation de la seconde promotion est espérée

L’actualité à retenir

Cette semaine sera dévoilé le nouveau classement du Next40. Un classement réalisé par Bercy pour mettre en avant les 40 entreprises françaises technologiques en hyper croissance. L’occasion pour nous de revenir avec les entreprises du next 40 de cette année sur l’impact de ce classement en termes de réputation mais surtout sur les retombées business en France et à l’étranger. Et pour cela, nous avons échangé avec Eric La Bonnardière, CEO et co-fondateur d’Evaneos avec qui nous faisons également un bilan de cette année 2020. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard, direction la Chine

Le WildCard d’aujourd’hui vous raconte l’histoire incongrue d’une société de chemin de fer chinoise suite à la fin programmée d’Adobe Flash.

Une féminisation de la Tech attendue

Nous poursuivons l’émission avec Céline Lazorthes, fondatrice de Leetchi et aujourd’hui investisseur et présidente du jury du Next 40 de l’année 2020. Nous échangeons avec elle pour comprendre l’impact global du Next 40 sur le rayonnement de l’écosystème tech français à l’international et les points à améliorer pour continuer à le faire grandir. « Dans la première promotion du Next40, il y avait trois femmes fondatrice. C’est une conséquence, pas une cause. J’espère qu’il y aura plus de femmes chaque année au sein du classement », revendique Céline Lazorthes.

Un classement reconnu en France mais peu à l’étranger. Un chantier que la crise sanitaire a mis en difficulté. « Le Next40 a pour objectif de faire rayonner la tech française. Il y avait un projet de déplacement d’une délégation à l’internationale qui a été mis entre parenthèse avec la crise sanitaire. Il faut voir le classement comme une entité qui se constitue. L’enjeu n’est pas de créer des champions français mais européens », met en avant la fondatrice de Leetchi.

