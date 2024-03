La DEEPTECH mondiale à Paris / Jolie prise pour MICROSOFT / Les irlandais un peu moins accueillant pour les géants de la tech chinoise.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

La DEEPTECH mondiale se donne rendez vous à Paris

Ce mercredi 20 mars, se déroule à Station F, l’INVESTOR DAY de Hello Tomorrow où plus de 300 startups de la deeptech mondiale rencontrent en face à face 200 fonds de Corporate Venture Capital (CVC) et Venture Capital (VC) qui investissent sur cette thématique. L’évènement est complet et inédit par son ampleur en France.

Cet impressionnant rendez-vous a lieu en amont du HELLO TOMORROW GLOBAL SUMMIT qui réunit les 21 et 22 mars au 104 (Paris 19e) l’écosystème planétaire de la deeptech. Ces 2 journées visent à rassembler 1000 fondateurs de startup Deeptech, plus de 500 investisseurs, 300 incubateurs et accélérateurs, 1000 acteurs de l’industrie, 150 chercheurs et représentants d’universités à travers le monde.

Jolie prise pour MICROSOFT

MICROSOFT annonce le recrutement de Mustafa Suleyman, ancien co-fondateur de DeepMind, pour diriger les projets d’intelligence artificielle à destination des consommateurs, sous la direction de Satya Nadella. En outre, Microsoft intègre la majorité des employés de sa start-up, INFLECTION AI (1,5 milliard de dollars levés depuis sa création en 2022 auprès de Microsoft, mais aussi Reid HOFFMAN, Eric SCHMIDT et Bill GATES.)

Les irlandais un peu moins accueillant pour les géants de la tech chinoise.

De nombreuses voix expriment leur préoccupation quant à l’invitation faite à TikTok, Temu et Shein d’établir leur présence dans la juridiction à faible fiscalité de l’Irlande, avertissant que cette décision pourrait se révéler contre-productive alors que le pays cherche à diversifier ses partenariats économiques et à réduire sa dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains.

Vers une France en 3D

Dans une démarche innovante, 3 établissements publics français, l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA), et l’Institut pour la recherche en informatique (INRIA), collaborent pour élaborer un JUMEAU NUMÉRIQUE de la France. Ce projet vise à créer une réplique 3D du territoire national, permettant de simuler des phénomènes complexes et d’assister la prise de décision, particulièrement dans le domaine écologique.

À travers cette initiative, on cherche non seulement à répondre à des besoins spécifiques comme le suivi de l’artificialisation des sols, mais également à anticiper divers enjeux environnementaux tels que l’évolution du trait de côte ou les îlots de chaleur urbains. En exploitant les données existantes et en favorisant la coopération entre différents acteurs, ce jumeau numérique se veut un outil de planification avancée pour la France. Un appel à candidatures sera bientôt annoncé, marquant le premier pas vers la réalisation de cette ambition technologique et stratégique.

Nvidia renforce sa présence dans le secteur des véhicules électriques chinois

NVIDIA étend sa collaboration avec BYD et d’autres constructeurs automobiles chinois pour développer des véhicules autonomes et des technologies d’infodivertissement augmentées par l’IA. BYD, désormais premier fabricant mondial de véhicules électriques, devant Tesla, intégrera la prochaine génération de puces Nvidia, Drive Thor, pour renforcer l’autonomie de conduite.

Ces alliances, annoncées lors de la conférence des développeurs GTC de Nvidia, visent à équiper les marques chinoises de technologies avancées pour conquérir les marchés internationaux et rivaliser avec les marques occidentales. Nvidia collabore également avec Cerence pour adapter les systèmes d’IA à l’automobile, et avec Lenovo et Soundhound pour le déploiement de grands modèles de langage (LLM) et de systèmes de commande vocale dans les véhicules.

Sécurité renforcée avec le numérique pour les jouets dans l’UE

Dans un contexte de digitalisation croissante, le Parlement européen s’est prononcé pour des normes accrues de sécurité des JOUETS, en mettant l’accent sur les innovations numériques et l’IA. Le 13 mars, une majorité écrasante a voté en faveur de la modernisation des régulations, visant à réduire les risques liés aux jouets dans le marché unique. Avec 23 % des alertes dans le système européen d’alerte pour produits dangereux concernant les jouets en 2022, l’UE cherche à adresser spécifiquement les enjeux posés par les jouets intelligents.

Les nouvelles mesures imposent que ces jouets respectent des standards de sûreté, sécurité et confidentialité dès leur conception, intégrant les exigences de la loi sur l’IA et la cybersécurité. Cette régulation introduit un passeport numérique pour chaque jouet, facilitant la traçabilité et l’accès à l’information pour les consommateurs. Cette initiative vise à protéger efficacement les enfants contre les risques invisibles, tels que les produits chimiques dangereux et les vulnérabilités numériques, pour les jouets.

SXSW 2024 : L’immersion client, clé de l’avenir du marketing

L’édition 2024 de SXSW a mis en exergue une tendance centrale pour les marques et les marketeurs : l’immersion client au-delà de l’engagement simple. Cette approche vise à créer une expérience en profondeur et significative pour le consommateur, en s’articulant autour de plusieurs piliers : la prise de conscience dans un monde de distraction, la volonté de participer activement, la connexion émotionnelle et intelligible avec le contenu ou le produit, un investissement personnel dans l’expérience, et enfin, le partage de cette expérience au sein de sa communauté.

SXSW 2024 a illustré comment les marques peuvent naviguer dans ce nouvel écosystème, où la co-création et les interactions authentiques avec les consommateurs deviennent primordiales. En mettant l’accent sur l’immersion client, les entreprises peuvent non seulement renforcer leur relation avec leur audience, mais aussi se démarquer dans un paysage médiatique hyperfragmenté.

La stratégie vidéo de X : Une course incertaine

X, anciennement Twitter, se revendique aujourd’hui comme une plateforme axée sur la vidéo, affirmant que « les gens regardent des vidéos pour 8 sessions sur 10″ de connexion. Pourtant, cette nouvelle orientation ne semble pas traduire une avancée claire vers une réussite. Malgré des ambitions élevées et le développement d’une application pour smart TV visant à rivaliser avec YouTube, l’approche de X soulève des doutes.

En reprenant les vidéos d’autres plateformes, X tente de s’imposer dans un domaine déjà exploré par ses concurrents depuis près d’une décennie, sans parvenir à créer un contenu vidéo distinctif ou à fidéliser créateurs et spectateurs. Cette stratégie de « pivot vers la vidéo » rappelle des tentatives antérieures dans la Tech, souvent marquées par l’échec, et place X dans une position délicate, celle d’un agrégateur vidéo sans proposition de valeur unique pour ses utilisateurs.

+ EN BREF

Le Canada et les Émirats arabes unis ont exercé des pressions sur les principales startups européennes et britanniques en intelligence artificielle, telles qu’Aleph Alpha, Synthesia et Stability AI, afin de les inciter à déplacer leur siège social.

GARTNER prévoit une baisse spectaculaire du trafic des moteurs de recherche de 25 % d’ici 2026, au profit des chatbots et agents virtuels alimentés par l’IA. Cette anticipation s’appuie sur l’adoption rapide de technologies comme ChatGPT et sur l’évolution des modes d’accès à l’information, soulignant un potentiel bouleversement pour des géants comme Google. Cette révolution numérique pourrait marquer un tournant dans la façon dont nous recherchons et consommons l’information en ligne, mettant en lumière l’importance croissante des grands modèles de langage (LLM) et des stratégies de contenu numérique adaptées.

SNAPCHAT introduit une fonctionnalité baptisée « Infinite Retention Mode », permettant aux utilisateurs de sauvegarder indéfiniment leurs messages directs (DMs) entre amis. Cette évolution marque un tournant pour l’application, connue pour ses chats éphémères, la rapprochant davantage d’applications de messagerie classiques telles qu’iMessage ou WhatsApp. Les tests ont débuté pour des marchés dits « secondaires » avant de s’étendre aux États-Unis, répondant ainsi au désir des utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur la suppression des messages pour faciliter le suivi des conversations. Cette mise à jour reflète l’utilisation intensive de Snapchat par les jeunes, notamment aux USA où environ la moitié des adolescents l’utilisent quotidiennement. De plus, la sauvegarde des messages devrait simplifier le signalement de contenus préoccupants, tout en permettant à Snapchat de continuer à surveiller les conversations pour des contenus potentiellement nuisibles.

Initialement doté de 50 millions d’EUR pour soutenir la TRANSITION ÉCOLOGIQUE via le numérique, le fonds d’investissement géré conjointement par le Secrétariat général à la planification écologique (SGPE) et la Direction interministérielle du numérique (DINUM) voit sa dotation réduite à 20 millions d’EUR pour 2024. Cette réduction fait suite à une baisse de 29 millions d’EUR dans le budget de la mission innovation et transformation numériques. Ce fonds vise à financer des projets administratifs utilisant le numérique pour promouvoir la planification écologique, équilibrant l’impact environnemental de la Tech avec ses avantages pour la décarbonation de l’économie. Malgré cette diminution, le dispositif devrait être pérennisé et renforcé à l’avenir.

Le CONSEIL DE L’UE et le Conseil européen ont mis à jour le dossier en ligne consacré aux Règles de l’UE sur le travail via une plateforme présentant une définition de ce type de relation entre l’offre et la demande de travail rémunéré, la réglementation actuelle ainsi que les nouvelles règles afin d’améliorer les conditions de travail des personnes travaillant dans l’économie à la demande.

Des utilisateurs se plaignent que GLASSDOOR ait commencé à ajouter des noms réels aux profils sans leurs consentements explicites.



+ LA MINUTE CYBER

Alerte cyber : explosion des usurpations d'identité en France La France fait face à une vague sans précédent d'USURPATIONS D'IDENTITÉ suite à des cyberattaques majeures. En février, 33 millions de numéros de Sécurité sociale ont été volés, suivis de 43 millions de données personnelles chez France Travail. La société France Vérif a observé une hausse spectaculaire des usurpations, passant de 96 000 le 16 février à 217 000 le 26. Malgré les risques évidents associés à ces vols, les experts en cybersécurité restent prudents quant à l'impact direct sur le nombre d'usurpations. Les données volées, précieuses pour les cybercriminels, pourraient servir à de multiples fraudes, accentuant le danger pour les citoyens. La situation souligne l'importance d'une vigilance accrue et de mesures de sécurité renforcées face à des attaques de plus en plus sophistiquées. Le retail, cible privilégiée des cyberattaques en Europe Selon le dernier rapport d'AKAMAI, la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) est devenue le terrain de jeu favori des cyberattaques via les API, particulièrement dans le secteur du commerce. Avec 47,5 % des attaques recensées en 2023, cette zone surpasse l'Amérique du Nord et ses 27,1 %. L'Espagne (94,8 %), le Portugal (84,5 %), les Pays-Bas (71,9 %) et Israël (67,1 %) sont les pays les plus affectés. Le secteur du retail, en tête des industries visées, subit 74,6 % de ces attaques, exposant la vulnérabilité de ses données consommateurs et opérationnelles. Le rapport souligne l'importance pour les entreprises de renforcer leur sécurité autour des API, notamment via une meilleure analyse comportementale et l'examen des données historiques pour anticiper les menaces. Cybersécurité : Thales et le défi quantique THALES, en collaboration avec 5 autres entités françaises, a annoncé le lancement du consortium Resque, visant à développer une solution de chiffrement post-quantique dans les 3 prochaines années pour protéger les données sensibles. Ce projet, crucial pour contrer les potentielles cyberattaques permises par les ordinateurs quantiques, bénéficie d'un financement de 6 millions d'euros de Bpifrance, ainsi que du soutien du gouvernement français et de l'Union européenne dans le cadre de France 2030 et Next Generation EU. Le consortium rassemble des PME spécialisées en communications sécurisées et cryptographie (TheGreenBow et CryptoExperts), une startup (CryptoNext Security), ainsi que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) et l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique (INRIA). Leur objectif est de protéger les communications, infrastructures et réseaux contre les attaques futures rendues possibles par l'avancée de l'informatique quantique, considérée comme une menace majeure pour la cybersécurité actuelle. + NUMBERS .FR : Croissance record en 2023 L'année 2023 marque un tournant historique pour le .FR avec 801 427 nouveaux noms de domaine créés, portant son total à 4 133 832. Cette croissance de +3,4 % consolide sa position dominante sur le marché français avec une part de 40,3 %, en hausse de 0,9 point par rapport à 2022. Le .FR se distingue en dépassant largement la performance du .COM, qui a perdu 0,8 point de part de marché. Ces chiffres, tirés de l'observatoire annuel de l'AFNIC, révèlent une accélération continue de la transformation numérique des TPE et PME françaises et une préférence marquée pour le .FR, marque de stabilité et de reconnaissance locale. Pour 2023, on note aussi une légère augmentation des suppressions des noms de domaine, à +7 %. + LEVEES DE FONDS [EARLY STAGE] 15 millions de dollars pour LAGO et sa solution de paiement pour offres complexes

[SCALE] 4,5 millions d’euros pour accélérer le développement de GAMESTREAM

[SEED] 5 millions d’euros pour KOLET pour accéder à de la DATA via mobile dans 120 pays à petit prix.

[SEED] 5 millions d’euros pour DOCENT pour découvrir et collectionner l’art contemporain

BEATHEALTH, startup montpelliéraine fondée en 2021, a récemment levé 1,7 million d’EUR auprès du fonds Osceed, de la Satt AxLR, de Natural Pad et de Bpifrance pour développer Beatmoove, un dispositif médical basé sur la musique et le rythme destiné à améliorer la motricité. Initialement conçu pour les patients atteints de Parkinson, Beatmoove a prouvé son efficacité dans l’amélioration de la marche grâce à une étude clinique sur 45 patients. Avec 350 utilisateurs actuels et un abonnement mensuel de 30 euros, BeatHealth ambitionne de quadrupler son nombre d’utilisateurs.

La société prévoit une nouvelle version de son dispositif, plus axée sur le logiciel, visant à étendre son application à d’autres pathologies telles que la sclérose en plaques, les AVC, ou encore en prévention chez les seniors. BeatHealth explore également le potentiel de l’indiçage auditif pour l’activité physique chez les personnes souffrant d’obésité et d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs, en collaboration avec des institutions de santé. Avec un objectif de chiffre d’affaires de 800 000 euros pour 2024, BeatHealth envisage une expansion internationale grâce à une prochaine levée de fonds de 5 millions d’EUR.

CARTAGE, une jeune start up de Pantin (93) lancée en juillet 2023, annonce avoir réussi son premier tour de table de 500 000 EUR (auprès de plus de 10 business angels experts des secteurs de l’assurance et de la mobilité), moins d’un an après son lancement commercial. Sa vision : transformer le secteur de l’assurance auto en promouvant une nouvelle forme de mobilité basée sur le partage de véhicules. En proposant une assurance en ligne à la journée pour seulement 5 euros, Cartage vise à faciliter l’autopartage entre particuliers, réduisant ainsi l’empreinte écologique du transport individuel.

La jeune pousse, fondée par Oscar Bourgeois et Raphaël Toledano, diplômés des Mines de Paris, a l’ambition d’atteindre 100 000 utilisateurs d’ici fin 2024. Avec des partenariats stratégiques et le développement d’une application mobile et un algorithme de « juste remboursement », Cartage s’engage dans une démarche écoresponsable.

La start up nantaise PROCOPE MEDICALS travaille sur une innovation majeure dans le domaine des cœurs artificiels, promettant une prothèse sans fil et compacte adaptable à presque tous les patients. Avec déjà 2,5 millions d’EUR levés et une nouvelle levée de 9 millions d’EUR en vue, Procope Medicals se prépare à lancer des essais in vivo sur des cochons dès septembre. Confrontée à un marché où seulement 3 % à 5 % des patients en attente d’une greffe cardiaque en reçoivent une, la société entend se démarquer par son dispositif pneumatique breveté en 2018, qui ne nécessite aucune connexion filaire et est rechargeable par induction.

Cette technologie, qui vise à améliorer la qualité de vie des patients tout en limitant les risques d’infection, pourrait représenter une alternative significative aux solutions existantes, souvent limitées par des contraintes de taille ou d’énergie. Envisageant un besoin total de financement de 35 à 40 millions d’EUR d’ici à la mise sur le marché prévue en 2030, Procope Medicals se tourne vers un avenir ambitieux, avec des tests sur l’homme prévus après 2027.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La startup BIGID spécialisée dans la sécurité des données d’entreprise a levé 60 millions de dollars, notamment auprès de Riverwood Capital, avec une valorisation dépassant 1 milliard de dollars, portant ainsi son financement total à 320 millions de dollars. Elle annonce également un chiffre d’affaires récurrent annuel d’environ 100 millions de dollars.

Nouvel élan pour l’investissement et l’emploi dans la Finance en France

La France envisage de stimuler l’investissement des fonds de CAPITAL-INVESTISSEMENT dans les sociétés cotées et de faciliter le licenciement des opérateurs de marché (traders) grâce à un nouveau projet de loi. Annoncée par le député Alexandre Holroyd, cette initiative vise à augmenter le plafond d’investissement dans les entreprises cotées de 150 à 500 millions d’EUR, ouvrant ainsi la porte à un soutien accru pour 88 sociétés supplémentaires. Parallèlement, une mesure controversée prévoit de rendre moins coûteux le licenciement des traders, alignant la France sur les pratiques d’autres grandes places financières.

Ce projet de loi, qui sera soumis au Parlement le mois prochain, répond aux attentes des banques américaines en France, tout en cherchant à attirer davantage d’investisseurs internationaux. Il comprend également des adaptations pour faciliter la mobilisation de capitaux frais par les entreprises, en harmonisant le droit français avec les normes européennes et américaines, notamment pour les startups désirant fixer le prix d’émission de nouvelles actions.

La DATAROOM s’enrichit de son onglet Fonds d’investissement

GOTO annonce une perte nette de 5,76 milliards de dollars pour l’année 2023, en hausse de plus de deux fois par rapport à l’année précédente, principalement due à une dépréciation suite à l’acquisition par TikTok d’une participation d’environ 75 % dans Tokopedia, une filiale de GoTo. Le chiffre d’affaires net s’élève quant à lui à environ 933,6 millions de dollars.

Web 3 et crypto en France : dynamique de croissance et adoption accrue

L’étude annuelle 2024 de l’ADAN (Association pour le développement des actifs numériques), KPMG et Ipsos met en évidence une adoption croissante des crypto-actifs en France, avec 12 % de la population française possédant actuellement des crypto-actifs, contre 9,6 % l’année précédente. Cette année, 15 % des Français ont déjà détenu des crypto-actifs, marquant une augmentation par rapport aux 13 % de l’an dernier. L’étude révèle également un rajeunissement des investisseurs : 24 % des détenteurs de crypto-actifs sont âgés de 18 à 24 ans, tandis que 70 % sont des hommes.

Les Français montrent un intérêt croissant pour les services bancaires liés aux crypto-actifs, avec 23 % des investisseurs préférant utiliser leur banque pour l’achat et la conservation de ces actifs. Par ailleurs, la prudence reste de mise parmi les investisseurs, 54 % n’allouant pas plus de 10 % de leur épargne globale aux crypto-actifs. En dépit d’un environnement économique difficile en 2023, qui a vu une baisse de 11 % du nombre d’employés dans le secteur, 86 % des entreprises prévoient d’embaucher en 2024.

Ces chiffres traduisent une évolution positive de l’adoption des crypto-actifs en France, ainsi qu’une confiance des entreprises du secteur dans le potentiel de croissance et l’élargissement de leur base de clients et d’utilisateurs.

Atos en chute libre : Fin des négociations avec Airbus

ATOS, déjà en difficulté financière, plonge de 19,16 % à 1,74 €, devenant la lanterne rouge du SBF 120. La cause immédiate de cette dégringolade est l’abandon par Airbus des pourparlers pour l’acquisition de la division de cybersécurité et big data d’Atos. Ce retrait met en péril les plans d’Atos afin de se désendetter en cédant cette activité, dans un contexte où l’entreprise doit également prendre en compte les préoccupations de souveraineté de l’État français. Face à cette situation, le groupe informatique voit ses tensions financières s’accroître, au point que certains analystes n’écartent pas l’hypothèse d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde. En réaction, Atos a reporté la publication de ses résultats annuels, sans préciser de nouvelle date.

Pas de CMO pour STARBUCKS

STARBUCKS annonce la suppression du poste de directeur marketing global, avec une promotion de l’actuel CMO (Chief Marketing Officer), Brady Brewer, au poste de PDG de son activité internationale. Cette décision s’inscrit dans la stratégie de croissance mondiale de l’entreprise, baptisée « Triple Shot with Two Pumps Reinvention plan », visant à développer sa présence à l’international, avec 3 nouvelles ouvertures sur 4 prévues en dehors des États-Unis.

Au lieu de nommer un nouveau CMO (qui intègre la composante digitale), Starbucks opte pour des PDG régionaux épaulés par des supports marketing régionaux, reflétant un réalignement organisationnel pour stimuler la productivité et revitaliser sa culture d’entreprise. Une décision qui pourrait faire école auprès d’autres grands comptes américains.

Apple essaye de challenger Google

APPLE a lancé un test pour un nouveau produit publicitaire alimenté par l’IA, semblable au Performance Max de Google, marquant sa volonté de s’imposer sur le marché publicitaire dominé par Google. Malgré des investissements réussis dans la publicité ces dernières années, Apple reste loin derrière Google, dont l’avantage publicitaire se chiffre en milliards de dollars.

Selon les prévisions d’octobre 2023, les revenus publicitaires mondiaux de Google atteindront 189,11 milliards de dollars cette année, contre 10,34 milliards pour Apple. Toutefois, la croissance des revenus pub d’Apple surpasse celle de Google, avec une augmentation de 21,2 % contre 10,3 %. Ce qui indique qu’Apple a encore beaucoup de chemin à faire, même avec un renforcement par l’IA, pour rattraper l’hégémonie publicitaire de Google.

FRÉDÉRIC TEXIER est nommé directeur des Relations Presse et de l’Influence digitale chez Orange, rapportant à Caroline Guillaumin. Avant de rejoindre Orange, il a dirigé la communication corporate chez Renault Group depuis 2016 et a une expérience significative chez Total et Eurotunnel. Diplômé en géotechnologie environnementale et titulaire d’un Master de Journalisme scientifique, il a débuté sa carrière comme collaborateur pour des magazines scientifiques grand public.

SLAVICA DJONOVIC rejoint Elicit Plant, start up spécialisée dans les biostimulants contre le stress hydrique, comme directrice scientifique. Avec une carrière de plus de 20 ans dans l’agrotechnologie, elle a contribué au développement de produits biologiques pour l’agriculture, ayant travaillé avec Indigo Ag et Joyn Bio. Détentrice d’un master et d’un doctorat en sciences, elle s’attellera à accélérer le développement de la plateforme EliTerra d’Elicit Plant.

MARTIN DUBUC rejoint SeqOne Genomics, startup montpelliéraine de génomique clinique, comme directeur général. Avec plus de 20 ans d’expérience internationale dans le secteur pharmaceutique et la santé numérique, notamment chez Pfizer, Merck & Co, et Biogen, où il a dirigé la division Global Digital Health, Dubuc vise à développer la présence de SeqOne sur les marchés internationaux et dans l’industrie biopharmaceutique.

ERIC FABBRI est nommé directeur des opérations de SaasOffice, start-up du groupe Courtin spécialisée dans la digitalisation des espaces de travail. Ancien d’Alten, il apporte son expertise en ingénierie et en gestion de projet pour soutenir l’innovation et l’adoption de l’offre logicielle de l’entreprise sous la direction de Brice Arnavon. Il est diplômé de diplôme de l’ENSCM et possède un master ESSEC.

MÉLISSA SIMONI prend la direction générale de Digital Prod, agence de création et production de contenus digitaux acquise par European Digital Group via sa filiale Orès Group. Elle a pour mission de développer le marché international et soutenir les activités commerciales. Auparavant, elle a exercé chez Twitter, où elle a dirigé l’équipe agences et entertainment, et chez Twitch comme directrice des ventes pour la France et le Benelux.

