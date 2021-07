Open source: la startup lilloise Gravitee.io lève 9 millions d’euros auprès d’AlbionVC et Oxx

La plateforme française de gestion d’API Gravitee.io lève 9 millions d’euros en série A auprès d’AlbionVC et Oxx. La startup ambitionne d’accélérer son expansion sur ce marché qui devrait peser 22 milliards de dollars en 2028, selon Adroit Market Research.

Lancé en 2016 par Nicolas Géraud, David Brassely, Azize Elamrani et Titouan Comp, Gravitee.io a conçu une plateforme à destination des développeurs au sein des entreprises, leur permettant de développer, sécuriser, publier et surveiller leurs API à partir d’une même interface. L’entreprise compte des clients comme Tide, plateforme financière britannique, Auchan et d’autres à travers 20 pays. Avec une croissance annuelle de 163%, Gravitee revendique également 35 000 téléchargements mensuels à travers le monde.

Sur ce secteur, on peut citer Containous, la startup à l’origine de la solution open source Traefik, lancée à Lyon et aujourd’hui basée à San Francisco, ou encore SensioLabs, qui développe des solutions SaaS pour simplifier la vie des développeurs, avec Symfony comme pierre angulaire pour faciliter la conduite des projets open source. Ce dernier a été racheté par le groupe Smile, spécialiste de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source, en janvier 2019.

« Les entreprises capables de tirer pleinement parti de leurs données sont très florissantes », explique Rory Blundell, CEO de Gravitee.io. « La gestion efficace des API devient, par conséquent, une compétence phare. Pour les équipes IT, le challenge consiste à parvenir à connecter les silos de données existants plus de nouveaux flux de données et d’assurer un partage cohérent et sécurisé de ces informations, dans le respect des bonnes pratiques et avec une gouvernance facilitée. Gravitee.io se distingue par la richesse de ses fonctionnalités open source qui facilite le processus pour les développeurs et les architectes système. »

La startup lilloise ambitionne désormais de renforcer ses équipes développement, ventes et marketing, tout en poursuivant son expansion à l’international.

Gravitee.io : les données clés

Fondateurs : Nicolas Géraud, David Brassely, Azize Elamrani et Titouan Compiegne

Création : 2016

Siège social : Lille

Secteur : Tech, informatique

Activité : plateforme française de gestion d’API

Financement : 9 millions d’euros en série A auprès d’AlbionVC et Oxx.