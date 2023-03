OpenAI marque un temps d’avance en se connectant à des services tels que Klarna, Expedia, ou encore Zapier

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

OpenAI, la start-up spécialisée en intelligence artificielle, a lancé une série de plugins pour ChatGPT, son chatbot alimenté par l’IA, qui lui donnent désormais accès à des sources d’informations tierces et à des bases de données, y compris sur le web.

L’un des plugin les plus interessant est certainement le plugin de navigation web d’OpenAI, qui permet à ChatGPT de collecter des données provenant de sites pour répondre aux diverses questions posées. Le plugin utilise l’API de recherche Bing pour récupérer le contenu du web et affiche les sites web visités dans la réponse de ChatGPT, en citant ses sources.

OpenAI a publié un outil de code pour ChatGPT qui fournit au chatbot un interpreteur Python. Il prend en charge le téléchargement de fichiers vers ChatGPT et le téléchargement des résultats. OpenAI affirme qu’il est particulièrement utile pour résoudre des problèmes mathématiques, faire de l’analyse et de la visualisation de données et convertir des fichiers entre des formats.

En outre, des plugins permette de connecter ChatGPT avec des services tiers, notamment Expedia, Instacart, Kayak, Klarna, OpenTable, Shopify, Slack, et Zapier.

En exemple le plugin Klarna permet de proposer une expérience de shopping en ligne personnalisée et intuitive en fournissant des recommandations de produits sélectionnés aux utilisateurs qui demandent des conseils d’achat et d’inspiration sur la plateforme, ainsi que des liens pour acheter ces produits via l’outil de recherche et de comparaison de Klarna.

Vous pourrez faire de même sur le moteur de recherche de voyage Kayak, ChatGPT proposera des recommandations personnalisées en fonction de vos critères de recherche et des données de vos précédents voyages, ou requètes sur le site.

Même chose pour la recherche de restaurants disponibles sur OpenTable, la possibilité pour ChatGPT de passer des commandes auprès de magasins locaux grâce au plugin Instacart, ainsi que la connexion de Zapier à des applications comme Google Sheets, Trello et Gmail pour déclencher une série d’actions.

Contrairement à d’autres bots conversationnels, la capacité de ChatGPT à comprendre et analyser le langage naturel permet de fournir des réponses très pertinentes, un moyen pour de nombreux acteurs de l’ecommerce d’augmenter leurs ventes.

Disponibles en version alpha pour les utilisateurs et les développeurs de ChatGPT (sur la liste d’attente), OpenAI déclare qu’elle donnera initialement la priorité à un petit nombre de développeurs et d’abonnés à son plan premium ChatGPT Plus avant de déployer un accès à plus grande échelle et à une API.