Orange et Publicis lancent une plateforme d’événements virtuels pour les professionnels

Orange et Publicis ont annoncé lundi le lancement d’une coentreprise destinée à accompagner les professionnels dans la numérisation de leurs événements « live » avec l’ambition de « révolutionner » le secteur événementiel, en pleine transformation depuis la crise sanitaire. Baptisée Voilà, cette coentreprise est détenue à parité par Orange et Publicis. Les deux partenaires ont investi « une vingtaine de millions d’euros » pour son lancement, a précisé Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, lors d’un point-presse.

L’ambition est de devenir la « première licorne » française (une licorne est une jeune société technologique valorisée plus d’un milliard de dollars) du secteur de l’«eventech» et de générer un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros d’ici à 2024. « Cette association entre la technologie, la maîtrise des outils » chez Orange « et le savoir-faire de l’événementiel » chez Publicis a produit « ce cocktail qui pouvait répondre à ce besoin qui est apparu » depuis la pandémie de coronavirus, a expliqué Stéphane Richard, PDG d’Orange.

Une solution « de bout en bout »

La jeune pousse, composée d’une trentaine de salariés majoritairement issus des deux groupes, a fait le constat que de nombreux professionnels ont été contraints de revoir le format de leurs événements « live » et de se reporter sur une solution en distanciel, en raison des mesures sanitaires liée à la pandémie. Mais les outils utilisés « ont montré leurs limites », estiment les cofondateurs. « Il y a des choses qui existent, et qui sont pas mal du tout, mais qui manquent de cette dimension unique qu’on espère pouvoir créer », a souligné Maurice Lévy.

Concrètement, la plateforme numérique évènementielle de Voilà, déjà testée sur plus de 30 événements en 2021, propose une solution « de bout en bout », de la préparation, via l’envoi d’e-mails ou la création de sites dédiés et personnalisables, à l’animation des événements. Elle promet aussi d’assurer une retransmission en haute définition avec une latence « la plus basse du marché », pouvant réunir jusqu’à 100 000 participants, ou bien encore une « interactivité enrichie », avec des sondages et quizz en direct. Et la possibilité également de basculer en format « 100% mobile » et de retransmettre un objet en 3D, notamment en cas d’annonces de « nouveaux produits ». « On est même prêt pour le métavers », a promis François Bitouzet, directeur général de Publicis Live et cofondateur de Voilà, qui a déjà signé un partenariat avec le Palais des Festivals de Cannes.