La France inaugure l’Inesia, son centre de sécurité de l’IA / DOGE, l’intrusion silencieuse des ingénieurs de Musk / OpenAI lance Deep Research

La France inaugure l’Inesia, son centre de sécurité de l’IA

Le gouvernement français a officiellement lancé l’Institut national pour l’évaluation et la sécurité de l’IA (Inesia) le 31 janvier. Ce nouvel institut vise à produire des outils pour évaluer et améliorer les performances des modèles d’IA, ainsi que pour détecter les risques systémiques posés par les technologies avancées.

Rigueur budgétaire oblige, l’Inesia fonctionnera sans budget ni ressources humaines dédiés, et devra compter sur la collaboration de plusieurs administrations et agences de l’état, telles que l’Inria, l’Anssi, et le LNE. Le financement de l’Inesia proviendra de programmes existants, incluant un investissement de 20 millions d’euros attribués par le programme France 2030 à l’Inria.

Un État sous influence : l’intrusion silencieuse des ingénieurs de Musk



L’arrivée d’un groupe d’ingénieurs, âgés de 19 à 24 ans et majoritairement issus des entreprises d’Elon Musk, dans des rôles clés de l’administration fédérale soulève des interrogations sur la transparence et la sécurité des infrastructures gouvernementales. Placés au sein du Department of Government Efficiency (DOGE), ces ingénieurs ont obtenu des accès privilégiés à des agences stratégiques comme l’Office of Personnel Management (OPM) et la General Services Administration (GSA), sans passer par les processus classiques de nomination et de vérification de sécurité.

Leur présence s’inscrit dans une initiative visant officiellement à moderniser les systèmes numériques du gouvernement, mais plusieurs incidents ont renforcé les inquiétudes. Des tentatives d’accès non autorisé à des données classifiées ont été signalées, notamment à l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), où des responsables de la sécurité ayant bloqué l’intrusion ont ensuite été mis en congé forcé.

Les craintes ne portent pas uniquement sur l’inexpérience des ingénieurs, mais sur l’absence de contrôle institutionnel autour de leur mission. Contrairement aux fonctionnaires classiques, ces acteurs n’ont pas été nommés via des procédures standards, ce qui complique toute supervision parlementaire. La question se pose alors : assiste-t-on à une modernisation accélérée de l’administration, ou à une prise de contrôle discrète d’infrastructures critiques par un acteur privé ?

Le manque de réponses officielles des agences concernées alimente les doutes sur la nature réelle de leur rôle et sur les risques de captation des données gouvernementales. L’enjeu dépasse la simple présence de ces ingénieurs : il touche à la capacité de l’État à garantir son indépendance face aux intérêts privés.

Les États-Unis excluent les œuvres générées par IA du droit d’auteur

Le U.S. Copyright Office a confirmé que les œuvres produites uniquement par intelligence artificielle ne peuvent pas être protégées par le droit d’auteur. Seule une contribution humaine perceptible permet d’établir une paternité légale.

L’Office cite l’exemple de Rose Enigma, une illustration où l’artiste avait dessiné un croquis avant d’utiliser une IA pour enrichir les détails. Le Copyright Office a accordé une protection uniquement sur les éléments du dessin original visibles dans l’image finale. À l’inverse, Suryast, une photo modifiée par l’IA RAGHAV pour imiter le style de Starry Night de Van Gogh, a été rejetée, la transformation étant jugée entièrement automatisée.

Sur les prompts, l’Office a testé une requête demandant un “chat avec des lunettes lisant un journal”. Les résultats variaient : certains affichaient un chat aux traits réalistes, d’autres un félin tenant le journal avec une main humaine. Ces différences démontrent que l’utilisateur ne contrôle pas directement l’expression finale, ce qui exclut toute revendication d’auteur.

Le rapport conclut que la loi actuelle est suffisante et écarte tout projet de réforme. Pendant que la Chine et le Japon explorent une reconnaissance partielle des œuvres assistées par IA, les États-Unis maintiennent une position stricte : seul un humain peut créer et revendiquer son droit d’auteur

SOFTBANK mise 3 milliards par an pour sa propre utilisation des technologies d’OpenAI

Dans le cadre de cette collaboration, les deux entités ont également révélé la création de « SB OpenAI Japan », une coentreprise qui commercialisera exclusivement la technologie d’entreprise d’OpenAI auprès des grandes entreprises japonaises.

Cette initiative offrira à SoftBank et à ses filiales un accès à des produits tels que ChatGPT Enterprise, l’API d’OpenAI, des modèles personnalisés et des produits d’agent comme Operator. Arm, le concepteur de puces britannique acquis par SoftBank en 2016, utilisera également les outils d’OpenAI pour « améliorer la productivité au sein de l’entreprise ».

Lors d’un événement diffusé en direct lundi matin, organisé conjointement par SoftBank, SoftBank Group, OpenAI et Arm, les dirigeants présents représentaient des entreprises dont la capitalisation boursière cumulée constituait plus de la moitié de celle du marché japonais. Masayoshi Son, s’exprimant via un traducteur, a partagé sa conviction que l’intelligence générale artificielle (AGI) deviendra une réalité dans moins de dix ans, débutant probablement par de grandes entreprises grâce aux investissements conséquents disponibles uniquement dans ce type de structures.

GeoSpy, développé par Graylark Technologies, utilise l’IA pour géolocaliser une photo en quelques secondes, sans métadonnées. Son algorithme analyse l’architecture, la végétation et les éléments de décor pour identifier un lieu avec une précision impressionnante. D’abord utilisé par les forces de l’ordre, l’outil a été détourné à des fins de surveillance et de harcèlement, poussant son éditeur à en restreindre l’accès.

OpenAI annonce aujourd’hui le lancement de Deep Research dans ChatGPT, une nouvelle solution destinée à effectuer des recherches sur internet pour des tâches complexes. Deep Research est capable de réaliser en quelques minutes des recherches qui prendraient des heures à un humain. Cet outil représente une avancée majeure vers l’objectif plus large de développement de l’AGI (intelligence générale artificielle), une forme d’IA capable de produire des recherches scientifiques pointues.

Le Royaume-Uni durcit la législation contre les images de violences sexuelles sur les enfants générées par IA

Le gouvernement britannique annonce de nouvelles lois pour combattre les images de violences sexuelles sur enfants produites par l’intelligence artificielle. Il sera désormais illégal de posséder, créer ou distribuer des outils IA destinés à générer de telles images, avec des peines pouvant atteindre cinq ans de prison. La possession de manuels pédophiles IA sera aussi interdite, avec jusqu’à trois ans de prison pour les contrevenants. Yvette Cooper, ministre de l’Intérieur, souligne l’urgence de ces mesures face à l’augmentation de l’abus en ligne amplifié par l’IA.

Intel obtient un remboursement de 1,06 Milliards d’euros et les intérêts de retard de la part de l’UE

En octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a statué en faveur d’Intel, entraînant le remboursement d’une amende de 1,06 milliard d’euros, initialement infligée en 2009. Suite à cette décision, Intel a également reçu des intérêts de retard s’élevant à 515,55 millions d’euros.

